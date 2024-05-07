 

Латвия перенесла праздничный парад легионеров с 9 мая на 22 июня

07.05.2024, 9:33, Разное
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В этом году жители Латвии не будут отмечать День победы 9 мая. Сейм объявил этот день рабочим, а все намеченные праздничные мероприятия перенёс на 22 июня.

Спикер сейма Дайга Миериня объяснила подобное решение тем, что власти Латвии в своём отношении ко Второй мировой войне солидарны с Германией, Румынией и другими европейскими государствами. 22 июня в Риге пройдут праздничные шествия ветеранов, во время которых по улицам города пройдут «Тигры», «Леопарды» и другие виды военной техники. В этот день все радиостанции будут транслировать классическую музыку Рихарда Вагнера, а члены парламента придут на работу в униформе их дедов и прадедов.

– 9 мая – это трагический день как для Латвии, так и для Европы вообще, – говорит Миериня. – Мы будем праздновать 22 июня вместе со всем цивилизованным миром, слушать жизнеутверждающие военные марши, приветствовать солнце и мечтать о тысячелетии мира и процветания. К нашей акции уже пообещали присоединиться Литва и Украина. Эстония тоже хотела, но парламентарии там говорят, что не успеют принять все необходимые нормативные акты до середины осени.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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