Дугин. Идеология для Путина (о демографии)

Чтобы решить демографическую проблему России одним ударом, надо просто разом перейти от Модерна к Традиции. И всё.

Города будут немедленно расселены, на земле сложатся крепкие православные семьи со множеством ребетят.

Разводы — не то что аборты! — будут запрещены. Их не будет. Нельзя и всё. Женился — будь добр так и живи до смерти. Раньше надо было думать.

За блуд — костер. За кражу — повешенье. За хулу на Царя — вечная каторга.

И только тонкий гул знаменных распевов над Святой Русью. Без конца и края. “Всемирную Славу…”

Черные стрелы монашеских шествий.

Тихое напряженное сопение пахаря и храп статного сытого коня. Пронзительный запах парного молока в тумане.

Вода и хлеб.

Осел и бык.

И хороводные фигуры русского солнца.

Дружины и семьи, полки и веси. И Царь! Чтобы всем было радостно и покойно. Смело и весело. Для этого Царь…

Александр Дугин – консервативный философ, политолог и социолог, основоположник доктрины неоевразийства. Отдельные критики называют его взгляды близкими к фашистским, однако сам он с такой оценкой категорически не согласен. По словам Дугина, это отражение его собственной «четвертой политической теории», которая должна прийти на смену трем другим: либерализму, социализму и фашизму.

Дугин известен идеей создания евразийской сверхдержавы, в которой Россия объединит под своим началом другие народы, и будет противостоять англо-саксонскому миру. Предпочтительной формой правления он называет диктатуру с полным идеологически контролем над гражданами. Для продвижения этих идей в 2003 году философ создал и возглавил Международное евразийское движение.

В более ранние годы Дугин придерживался иных взглядов. В 80-е он был ярым антикоммунистом и антисоветчиком, однако после распада СССР его взгляды сильно полевели. В середине 90-х он был одним из идеологов НБП* Эдуарда Лимонова, но вышел из партии, обвинив ее лидера в отсутствии четкой политической позиции.

Со временем взгляды Дугина начали становиться все более консервативными. В 1997 году вышла считающаяся главной его философская работа «Основы геополитики», которая использовалась в качестве пособия в Академии Генштаба. Одна из основных содержащихся в ней мыслей – противостояние России и США во времена «холодной войны» носило не геополитический, а цивилизационный характер. Там же высказывается ставшая впоследствии довольно популярной в России идея, что Украина как государство «не имеет геополитического смысла».

В 2008 году Дугин стал профессором МГУ, а с 2009 года по 2014 год был исполняющим обязанности заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета этого университета. В 2014-м, после присоединения Крыма к России, Дугин был внесен с санкционные списки Евросоюза, а на следующий год – США и Канады. С 2016 по 2017 год был главным редактором телеканала «Царьград».

На этом же канале работала дочь Александра Дугина Дарья. Она во многом разделяла взгляды отца и входила в его Международное евразийское движение. Передачи на «Царьграде» она вела под псевдонимом Платонова. 20 августа 2022 года Дарья Дугина была убита – в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Уже через два дня ФСБ сообщила о раскрытии преступления. По версии следствия, убийство якобы было организовано украинскими спецслужбами, а исполнительница – гражданка Украины, которой удалось выехать в Европу.