 

Sky News: хакеры получили данные сотрудников минобороны Великобритании

07.05.2024, 8:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хакеры взломали сервера британского Министерства обороны, что привело к утечке персональных данных военнослужащих. Информацию о произошедшем передает телеканал Sky News.

По данным, доступным журналистам, 7 мая власти представят информацию о хакерской атаке на серверы Министерства обороны страны членам британского парламента. Хакеры направили свои действия против системы выплаты заработной платы активным военнослужащим и некоторым ветеранам. В результате атаки были скомпрометированы личные данные и банковские реквизиты.

Министерство обороны подчеркнуло, что несмотря на произошедшее, заработная плата будет выплачена в полном объеме и в установленные сроки.

Национальность хакеров не была официально объявлена властями, однако Sky News предполагает, что атака могла быть осуществлена из Китая.

Ранее Германия отозвала своего посла в РФ Александра Ламбсдорфа для проведения консультаций после обвинений в адрес Москвы в связи с кибератакой на ресурсы Социал-демократической партии Германии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Спасительная щеколда

08.05 / Мнение: Идеальный СССР, ненастоящий социализм и как большевики «не свергали» царя

08.05 / Мнение: Подлая погода России

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Все награды в суд

08.05 / Мнение «аналитика»: О полной катастрофе в недвижимости… Почему жильё в России не будет ни дешёвым, ни доступным?

08.05 / Плющенко рассказал об исходящей от Путина энергетике на инаугурации

08.05 / Создает твердое и прочное покрытие: что такое техника каппинга и какую пользу он приносит ногтям

08.05 / Итальянка Доротея Вирер заявила о важности России для мирового биатлона

08.05 / РПЦ введёт процедуру проверки исповедей

08.05 / The Verge: Apple использует M4 разной мощности в iPad Pro на 256 ГБ и 1 ТБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика