Sky News: хакеры получили данные сотрудников минобороны Великобритании

Хакеры взломали сервера британского Министерства обороны, что привело к утечке персональных данных военнослужащих. Информацию о произошедшем передает телеканал Sky News.

По данным, доступным журналистам, 7 мая власти представят информацию о хакерской атаке на серверы Министерства обороны страны членам британского парламента. Хакеры направили свои действия против системы выплаты заработной платы активным военнослужащим и некоторым ветеранам. В результате атаки были скомпрометированы личные данные и банковские реквизиты.

Министерство обороны подчеркнуло, что несмотря на произошедшее, заработная плата будет выплачена в полном объеме и в установленные сроки.

Национальность хакеров не была официально объявлена властями, однако Sky News предполагает, что атака могла быть осуществлена из Китая.

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