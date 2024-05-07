Мнение «аналитика»: О реалиях дня… Уже страшно?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вот такое вполне серьёзное предупреждение гражданам России прозвучало из уст представителей власти буквально несколько часов назад. «Не игнорируйте сирену ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место».
То есть, началось?
И да, и нет. Скорее, продолжилось.
Процитированные выше строки — из ТГ-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. И такие строки в его «телеге», увы, стали уже обыденностью.
Да, киевские власти «кошмарят» население Белгородчины. Бьют по площадям, не целясь. Банально с целью «принести войну на российскую землю». Что ж, терроризм — последнее прибежище негодяев.
И бесполезно кричать, что они варвары и убийцы: они и так это знают, и это знание их не останавливает, лишь раззадоривает. Мол, а что вы сделаете, гы-гы-гы…
Нация, скреплённая кровью своих жертв, коих поминали буквально 2 мая, не может ни действовать, ни думать иначе.
Что делать в ответ? Вариантов два.
1. Согнуться, сгорбиться, встать на колени, покаяться и самоубиться в надежде, что лет через 200 пра-пра-правнуков, быть может, и «простят».
2. Стиснуть зубы, собраться, напрячься, наплевать на издержки и жертвы — и таки выкорчевать «заразу» с корнем из её логова, не останавливаясь ни перед чем, ибо «остаться может лишь кто-то один».
Вы бы за какой вариант проголосовали?
—
Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
Смотреть комментарии → Комментариев нет