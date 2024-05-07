 

Мнение «аналитика»: О реалиях дня… Уже страшно?

07.05.2024, 6:41, Разное
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Вот такое вполне серьёзное предупреждение гражданам России прозвучало из уст представителей власти буквально несколько часов назад. «Не игнорируйте сирену ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место».

То есть, началось?

И да, и нет. Скорее, продолжилось.

Процитированные выше строки — из ТГ-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. И такие строки в его «телеге», увы, стали уже обыденностью.

Да, киевские власти «кошмарят» население Белгородчины. Бьют по площадям, не целясь. Банально с целью «принести войну на российскую землю». Что ж, терроризм — последнее прибежище негодяев.

И бесполезно кричать, что они варвары и убийцы: они и так это знают, и это знание их не останавливает, лишь раззадоривает. Мол, а что вы сделаете, гы-гы-гы…

Нация, скреплённая кровью своих жертв, коих поминали буквально 2 мая, не может ни действовать, ни думать иначе.

Что делать в ответ? Вариантов два.

1. Согнуться, сгорбиться, встать на колени, покаяться и самоубиться в надежде, что лет через 200 пра-пра-правнуков, быть может, и «простят».

2. Стиснуть зубы, собраться, напрячься, наплевать на издержки и жертвы — и таки выкорчевать «заразу» с корнем из её логова, не останавливаясь ни перед чем, ибо «остаться может лишь кто-то один».

Вы бы за какой вариант проголосовали?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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