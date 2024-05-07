Мнение «аналитика»: О новом пророчестве всем известного старца… Грядёт полный π-ц?

Вот и прозвучали на всю Ойкумену страшные каждому русскому слова о «расчленении России». Прозвучали всерьёз. И не какой-то тайный либерал, адепт и агент западной закулисы опубличил их, но человек в Кремле доверенный и вхожий. Коего даже на Западе уважительно называют «мозговым центром Кремля», который «идеологически и теологически» окормляет Сами-Знаете-Кого, а вместе с ним и всю кремлёвскую верхушку.

Уверен, этого «старца», который на 10 лет младше своего высокопоставленного «падавана», вы без труда опознали по фото.

И хотя от такой идейно-философской накачки до практических действий государственного мужа — как до Луны пешком, не спешите отмахиваться от его излияний. Тем более, что прозвучали они…

…в момент критический. Когда оптимисты с надеждой говорят, что «ещё ничего не ясно», а пессимисты с печалью вздыхают: «уже всё понятно». Именно тут и было сказано: «распад России» — как возможность.

«Допустим на минуту, что все “свободолюбивые и демократические” усилия… увенчаются успехом и #Россия будет расчленена, — приводит Александр Дугин (вы ведь сразу его узнали, верно?) слова неоднозначного российского философа Ивана Ильина, которого порой цитировал и нынешний президент РФ Владимир #Путин. — Что же даст это российским народам и соседним державам?

При самом скромном подсчёте – до двадцати отдельных “государств”, не имеющих ни бесспорной территории, ни авторитетных правительств, ни законов, ни суда, ни армий, ни чисто национального населения. До двадцати пустых названий. Но природа не терпит пустоты. И в эти образовавшиеся политические ямы, в эти водовороты сепаратистской анархии хлынет человеческая порочность. Во-первых, вышколенные революцией авантюристы под новыми фамилиями, во-вторых, наймиты соседних держав из русской эмиграции, в-третьих, иностранные искатели приключений, кондотьеры, спекулянты и миссионеры.

Всё это будет заинтересовано в затягивании хаоса… Медленно, десятилетиями будут слагаться новые, отпавшие или отчленённые государства. Каждое поведет с каждым соседним длительную борьбу за территорию и за население, что будет равносильно бесконечным гражданским войнам в пределах России. Более того, многие новые “государства” окажутся через несколько лет сателлитами соседних держав, иностранными колониями или протекторатами: взаимное ожесточение российских соседей заставит их предпочитать иноземное рабство всерусскому единению.

Расчленение организма на составные части нигде не давало и никогда не даст ни оздоровления, ни творческого равновесия, ни мира. Напротив, оно всегда было и будет болезненным распадом, процессом разложения, брожения, гниения и всеобщего заражения. И в нашу эпоху в этот процесс будут втянуты все и вся. Территория [бывшей] России закипит бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими войнами, которые будут пытаться постоянно перерастать в мировые. Это перерастание совершенно неотвратимо в силу одного того, что державы всего мира — и европейские, и азиатские и американские — будут вкладывать свои #деньги, свои торговые интересы и стратегические расчёты в нововозникшие малые государства. Они будут соперничать друг с другом, добиваться преобладания и “опорных пунктов”, а то и покушаться на прямое или скрытое аннексирование неустроенных и незащищённых новообразований.

Итак, расчленение России явилось бы невиданной ещё в истории политической авантюрой, гибельные последствия которой человечество понесло бы на долгие времена. При этом, подготовляемое международною закулисою, оно не имеет за себя ни малейших оснований, никаких духовных или реально политических соображений, кроме откровенной демагогии, извечного страха перед единой и сильной Россией и нелепой застарелой вражды».

Конечно, когда Иван Ильин рассуждал об этом в 1950-х, он под Россией понимал весь тогдашний #СССР. И если судить по 1990-м, его #прогноз оказался во-многом пророческим. Распад Советского Союза сопровождался многочисленными военными конфликтами между бывшими «братскими» республиками, либо внутри них. Пожалуй, только страны Балтии, сразу же ставшие протекторатом #ЕС, избежали этой участи. И если приплюсовать к независимым государствам непризнанные или частично признанные, включая «недоотделившуюся» Чечню, новообразований на теле б. СССР окажется как раз 20.

Для России, которая в отличие от подавляющего большинства бывших союзных республик является не унитарным государством, а федерацией, актуальны те же риски, что и для позднего «Союза нерушимого». Пусть даже в её Конституции и не прописано право субъектов на выход. Соответственно, почти всё из откровений Ивана Ильина, процитированных Александром Дугиным, можно отнести и к РФ тоже. А может быть, именно к РФ больше, чем ко всему остальному СССР: не случайно же философ так чётко сделал акцент на русских и русском народе как на источнике «духовного, языкового и культурного единства» многонациональной страны.

При этом, обильно цитируя Ивана Ильина, Александр Дугин — едва ли случайно — «опускает» самый сильный пассаж из его статьи: «#Россия – не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании… Не хороните же его преждевременно! Придёт исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!». Вместо этого кремлёвский философ скромно указывает, что «расчленение России после распада СССР было бы колоссальной ошибкой» со стороны её нынешних противников.

То есть, и ему этот сценарий кажется не просто весьма вероятным, но угрожающе реальным?

И вся надежда предотвратить такой распад — указать Западу на чудовищные последствия?

А если Запад сочтёт их «приемлемыми», то — всё, π-ц?

И иных вариантов не предусматривается?

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