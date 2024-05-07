Под домом Германа Геринга найдены расчлененные останки пяти человек, окруженные «чертовыми пальцами»

На протяжении многих лет археологи работали в руинах Волчьего Логова (Wolfsschanze) – комплекса нацистских бункеров и укрепленных зданий в лесу Гёрлиц (ныне территория Польши).

Это место часто называют главной ставкой фюрера, потому что именно отсюда с 21 июня 1941 года по 20 ноября 1944 года Адольф Гитлер руководил нападением на СССР. Нацисты покинули это место в январе 1945, когда советская армия уже подходила к лесу Гёрлиц. Перед уходом они заложили множество взрывчатки, чтобы уничтожить бункеры и здания, так что когда сюда пришли советские солдаты, почти все уже выгорело и было разрушено.

В наше время тут расположен музей, который посещает множество туристов, а также группы немецких и польских археологов-любителей. Они все еще находят тут различные предметы быта, такие как посуда или инструменты.

В феврале 2024 года они копались в кирпичных руинах бывшего дома Германа Геринга (один из ближайших соратников Гитлера) и когда искали гвозди в останках деревянного пола, то внезапно наткнулись на человеческий череп. Они вызвали полицию, которая начала раскопки в этом месте и с тех пор они обнаружили останки пяти человек – двое взрослых, подросток и младенец.

Сообщается, что никаких следов одежды рядом с телами найдено не было, что означает, что люди были раздеты до или после убийства. Также у всех отсутствовали руки и ноги, что значит тела были расчленены. Но больше всего полицейских удивило и напугало то, что кучами лежало вокруг человеческих костей – это были окаменелые останки доисторических кальмаров белемнитов, похожие на конусовидные зубы.

В Европе их называют “громовыми камнями”, а у нас в России “чертовыми пальцами”. Европейцы верили, что эти каменные конусы остаются после ударов молний и наделяли их сверхъестественными свойствами. Считалось, что если такой камень носить с собой, то он поможет победить в битве и в целом принесет удачу. А если такие камни хранить в доме, то это обережет дом от попадания молнии.

По мнению археолога Октавиана Бартошевского, одного из тех, кто нашел первый череп, эти тела, возможно, были специально помещены под пол в ходе ритуала, чтобы обеспечить успех и процветание обитателей дома.

– Геринг и другие нацисты верили в оккультизм, поэтому, возможно, этих людей принесли в жертву. От такой находки мурашки бегут по коже,- сказал он.

Следствие по этому делу еще продолжается, но версия о том, что тут был проведен ритуал черной магии, не кажется особо надуманной. Верхушка Третьего Рейха и сам Гитлер в самом деле были одержимы всем сверхъестественным. В личной библиотеке фюрера, к примеру, хранилась книга 1924 года “Магия: история, теория, практика”, написанная Эрнстом Шертелем, эксцентричным садомазохистом. В этой книге есть следующие подчеркнутые строки. Возможно их подчеркнул сам Гитлер: “Сатана – оплодотворяющий, разрушающий-созидающий воин” и “тот, кто не несет в себе демонических семян, никогда не даст жизнь новому миру”.

В 1935 году глава СС Генрих Гиммлер создал специальный отдел по ведьмам. 17 сотрудников этого отдела находили и изучали тысячи средневековых протоколов времен “охоты на ведьм”, чтобы доказать, что этих “мудрых женщин чистой немецкой крови” замучил до смерти “еврейско-католический заговор”. На конференции в Штутгарте в 1938 году Гиммлер заявил, что они выяснили, что всего было сожжено около 500 тысяч ведьм. Также в ходе этих расследований Гиммлер собрал библиотеку по оккультным наукам из 13 тысяч томов. Это было самое полной собрание книг по колдовству в истории.

Известно также, что фюрер живо интересовался астрологией и у него был личный астролог Вильгельм Вульф, которого позже сменил швейцарец Карл Краффт. Считается, что именно он в 1939 году предупредил Гитлера о попытке покушения и тот ушел из пивного зала до того, как там взорвалась бомба, убившая семь человек.