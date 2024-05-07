В Лас-Вегасе мужчина убил человека, съел часть его лица, а затем заявил, что в него кто-то вселился

Жуткий случай с убийцей-каннибалом, заявившим о своей одержимости “кем-то вселившимся”, произошел в Лас-Вегасе, США, 28 апреля 2024 года.

Началось все с того, что поздно вечером на парковке возле магазина 7-Eleven подрались двое мужчин – бездомный Колин Чех и Кеннет Браун, который как раз вышел из магазина. Что они не поделили, так и осталось неизвестным, но Чех быстро забил Брауна до смерти, а потом встал над его телом на колени, наклонился к лицу и … начал есть плоть поверженного противника.

Это случайно заметил работник магазина и тут же позвонил в Службу Спасения 911. Он с ужасом в голосе рассказал, что видит как один мужчина сидит на другом и, похоже, ест его лицо:

– Я думаю, он просто бросился на него. Я пытался поговорить с ним, но он не разговаривает. Прямо сейчас он стоит на четвереньках, как собака, собирающаяся ворваться в магазин. Мне нужно, чтобы кто-нибудь пришел за ним сейчас.

Сообщается, что когда полиция приехала к магазину, то Чех непонимающе уставился на них и ничего не говорил. Полицейские доставили его в больницу, потому что Чех потерял сознание, потом снова пришел в себя и затем снова отключался.

Позже на допросе он признался, что съел как минимум ухо жертвы и один глаз. Полиция также установила, что обвиняемый убил жертву, ударив мужчину несколько раз головой о бетон. А затем Чех заявил, что он не спал пять ночей подряд и что в него “что-то вселилось”. И что когда он напал на Брауна, то ему казалось, что он сражается с оборотнем.

В данный момент готовится экспертиза, которая установит, является ли Чех умственно отсталым или полноценным. И на основании этого будут решать, сажать ли его в тюрьму или отправить в психиатрическую клинику.