Мнение: А в Америке студенты взбесились…



Студни протестуют. Боже, они еще и в масках…

Недавно я тут приводил свою собственную шуточную классификацию наиболее популярных соцсетей в России «для поговорить»: Живой журнал – поговорить со старперами, Телеграм – с украинцами, Фейсбук – с релокантами. В общем-то, явно не исчерпывающий список категорий собеседников. Нет той самой «полноты картины».

А недавно увидел сходные размышления у какого-то из френдов, кажется, Кынева, в Фейсбуке. Он там как раз с раздражением писал, что уходит из ФБ и заводит аккаунт во ВКонтакте, потому что русский Фейсбук, дескать, стал совсем «местечковый», что там обсуждаются только какие-то мелочные дрязги, в нем «совсем нет новостей», в ФБ он чувствует совсем отключенным от текущей повестки и т.п. А вот, мол, во ВКонтакте, во-первых, никто понятия не имеет о Маше Певчих (что, конечно, уже огромный плюс), а во-вторых – там есть новостные СМИ и там обсуждают НОВОСТИ! Бежим, мол, туда, там – жизнь, а не это ваше стоячее болото!

Ну, не знаю. На мой взгляд, и ВКонтакте покажется «жизнью» только на взгляд неофита. Хотя в одном с Кыневым можно согласиться – действительно, реальных новостей почти не обсуждают нигде, и в «народном» ВК тоже: после изоляции РФ в качестве мирового изгоя страна неизбежно впала в полную провинциализацию. Сейчас просто объективно вся РФ – одна большая Жмеринка; нам никуда не зовут, отовсюду выгнали – да и заодно резкое снижение уровня жизни дает о себе знать, плюс еще непрекращающаяся «невойна»; естественно, публику волнуют в основном те же вопросы, которые некогда еще Остапа Бендера выбивали из колеи: «Будет ли рост цен на подсолнечное масло» и «Еврей ли вы». И это явно не зависит уже от типа соцсети. Объективная деградация вызывает примитивизацию во всех стратах.

Хотя, с другой стороны, всё происходящее в РФ настолько тупо и пошло, а главное – предсказуемо, что, по идее, довольно скоро, как было в совке, интерес неизбежно должен будет сместиться «наружу». Помню, как в 70е-80е, основную массу советских людей происходящее в СССР вообще не интересовало никак и ни с какого боку, зато огромный интерес вызывало буквально всё, что «за забором», «вот бы встать на цыпочки и увидеть одним глазком».

Я вот, например, с удивлением узнал вдруг, что в США прямо-таки бушуют нынче целые студенческие волнения. Вон, пишут:

«Студенческие городки Америки — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса — стали ареной противостояния пропалестински настроенных студентов с преподавателями и силами правопорядка. Полиция врывается в общежития, проводит многочисленные аресты, в том числе активистов не из числа студентов, пробравшихся в кампусы. Дымовые шашки, слезоточивый газ, взрывные устройства и выстрелы (по непотвержденным сообщениям, применяются резиновые пули) — полицейские штурмы широко освещает телевидение, ими переполнены соцсети. Феномен сравнивают со студенческими бунтами во Франции в 1968 году, а из недавнего прошлого — с движением «Оккупируй Уолл-стрит».

У них там новый 1968 год? В России же – курс на изоляцию, поэтому даже по телевизору «нью совка» имени Путина-Патрушева вообще не рассказывают. Впрочем, что говорить – тут в «итоговых» (!) новостных выпусках за неделю по НТВ и ТВЦ умудрились даже про арест «Тимура» Иванова не упомянуть…

Интересен еще и сам повод для «студенческих восстаний»: они, оказывается, по сути – антиизраильские и пропалестинские (и это, видимо, сразу «выключает» из участия в этой «новостной повестке» весь нынешний русский Фейсбук целиком). Студенты бузят и дерутся с полицией… чтобы Израиль вывел войска из Сектора Газа и прекратил ее бомбить! Так, во всяком случае, пишут.

«Руководство Колумбийского университета, призвавшее полицию к чистке кампуса от радикалов…» «Аресты свыше 200 человек в Колумбийском университете вызвали студенческие протесты по всей стране. Присоединились Йельский университет, Нью-Йоркский университет, Гарвард, Техасский университет в Остине, университеты Южной Калифорнии и Нью-Гэмпшира и другие…» Фигассе. Размах-то каков?! Лучшие вузы страны, а значит, стало быть, и мира. Что меня всегда изумляло: сколько живу, а вообще НИ РАЗУ не слышал в принципе ни об одном студенческом восстании или хотя бы волнении у нас в России. Выглядит, ей-богу, так, как будто вместе с выдачей студенческого билета студентов у нас еще и кастрируют – так, на всякий случай. Я это, кстати, еще в 1991 году в августе заметил, во время путча. Заехал к Главному зданию МГУ, погулял там, дошел до Первого и Второго Гуманитарного… Никого и ничего, тишина, спокойствие. В те времена даже китайские студенты пытались там как-то бузить (их потом танками давили) – но только не у нас.

Хотя нынешние волнения в США выглядят как-то все ж загадочно. «Студенты требуют» – чего? К кому они обращаются – к Израилю? Но они ж при этом в США. Какая связь?! И почему власти США так нервно реагируют, если студенты, выходит, даже не к ним обращаются?! Вот так вот: выпадешь из новостного потока – ничего и не понятно… Трамп, пишут, «осудил студентов», Байден, как обычно, ни то ни сё…

«Студенты-евреи заявляют, что опасаются за свою безопасность, оставаясь в кампусах. Пропалестинские студенческие организации требуют от руководства вузов публичного осуждения военных действий Израиля в секторе Газа». В принципе, на наш деревенский взгляд – опять непонятно: а какой смысл? Ну, допустим, руководство того же Колумбийского университета возьмет и ОСУДИТ действия Израиля – а дальше-то что? Израилю какое дело до того, что его осудит ректорат какого-то американского вуза?! Борьба идет в каком-то очень сильно виртуальном и символическом пространстве.

Хотя – сам-то по себе вопрос отнюдь не бессмысленный, конечно. Не нам тут кого-то осуждать за бомбежки, увы – но, если б можно было от этого абстрагироваться, то в самом деле, давно уже как-то совсем непонятно, чего, собственно, добивается Израиль в Газе. Он там уже полгода с кем-то воюет – но в чем цель? Зашли в один квартал – вышли, зашли в другой – вышли; зашли туда, где уже были – опять вышли. Какой-то перпетуум мобиле. Перефразируя Гегеля, «война – всё, цель – ничто». Чем-то похоже на РФ на Украине – целей ведь тоже никто не знает. Вон, в 2022 стояли «под Харьковом», в 2024 вернулись и опять «стоим под Харьковом», теперь что – на 2026 планировать?

НО в Америке уже вон через полгода взбесились студенты, требуют прекратить; у нас тут никто не взбесится. Вязкое время в России, как желе. Всё тупо, долго, бессмысленно и стыдно.