Мнение: Россия догоняет США по стали, промышленная стагнация у англосаксов и впечатляющий рост в России

1. Выплавка стали в России в прошлом году выросла на 6% (ссылка), тогда как в США в последние несколько лет сталелитейная промышленность демонстрирует лёгкий спад. Ещё пара лет, и мы сможем обойти американцев по производству стали, а лет через пять обойдём и Японию, у которой на фоне подорожания энергии сталелитейная промышленность страдает. Дзен-канал Статистический взгляд пишет (ссылка):



Наша страна также является одним из крупных мировых производителей стали, занимая место в первой пятерке. Объемы производства варьируются в районе 70-80 миллионов тонн в год. Российская стальная промышленность выделяется благодаря широкому ассортименту производимой продукции и экспорту во множество стран.

Российское сталелитейное производство обеспечивается мощностями сотен предприятий, многие из которых являются градообразующими (например, предприятия компаний «ЕвразХолдинг» и «Северсталь», или Магнитогорский металлургический комбинат). Эти предприятия обеспечивают более 10% от всего обрабатывающего производства или 2,5% от ВВП страны. В нынешних реалиях особенно важно загружать мощности предприятий по максимуму и вводить новые, чтобы наращивать выпуск стратегически важной для экономики и страны стали.

И у России есть сейчас все шансы побить новые рекорды по выпуску качественной стали с перспективой обогнать США, а потом, может быть, и Японию и выйти в тройку лидеров.

Формально неплохие результаты по выплавке стали показывал и СССР. На практике, однако, советские рекордные плавки были во многом «бумажными». Цитирую из дневников Черняева:

1 декабря 1972 года. Перед 50-летием СССР был пленум ЦК. Брежнев произнёс большую речь: «Не выполняем пятилетнего плана практически по всем показателям, за исключением отдельных… Как Вам не стыдно, товарищ [министр чёрной металлургии] Казанец, хвалитесь, что выплавляете больше США… А качество металла? А то, что из каждой тонны только 40% выходит в продукцию по сравнению с американским стандартом, остальное – в шлак и в стружку?!»

6 февраля 1973 года. Директор металлургического завода заявляет, что за первый квартал он, может быть, и выполнит план поставок труб предприятиям, но в январе он даст только 13% заказа, в феврале – 27%, а в марте – остальное. Что прикажете делать? Как должен работать завод – получатель труб, который имеет такого поставщика? Чем он будет платить рабочим? Как выполнять свой план? Или: стройке нужен металл такого-то сорта, ему присылают совсем не то, и это «не то» валяется и пропадает, потому что из него строить данный объект нельзя. А по тоннажу поставщик план выполнил и даже премию получил. И т.д.

2. В 19-м веке главной мастерской мира была Британия, в 20-м веке – США. В 21-м веке, однако, на первое место по промышленному производству вырвался Китай, лишив англосаксов даже надежды когда-либо его догнать (ссылка):



Американская промышленность – с 2006 года рост на 3%.

Британская промышленность с трудом, на 3,9% преодолела рубеж 2006 года.

Для сравнения: промышленность Китая сейчас в два с половиной раза мощнее американской и продолжает расти (ссылка).

3. В России тем временем высокими темпами растут и промышленность, и сельское хозяйство. Недавно вышли данные за первый квартал. Обратите внимание на отрасли, которые являются лидерами роста (ссылка):

По итогам I квартала 2024 года рост индекса обрабатывающей промышленности составил +8,8% к предыдущему году. Рост от довоенного квартала 2022-го – почти 12%.

Лидеры роста:

– Производство компьютеров и электронного оборудования – плюс 31.9%

– Транспортные средства и оборудование – плюс 32.9%

– Автопроизводство – плюс 25%

– Пищевое производство – плюс 10% к довоенному периоду 22-го

В сельском хозяйстве и пищевке сохраняется стабильный рост, начавшийся с 2014 года. Для коммунистов: это две пятилетки.

– традиционно растет производство молока плюс 3.8%

– производство шоколада – плюс 8.9%

– производство тепличных овощей – плюс 4%

– за последние 5 лет производство плодов и ягод выросло в 1.6 раз до 1.9млн тонн. В этом году будет заложено еще рекордные 73 тыс га под эти культуры

– производство кормов для животных – плюс 4.1%. Сегодня внутренний производитель занимает уже около 85% рынка.

По итогам 2023-го года продажи мяса в России выросли на 3.8%, а производство оного – на 2%. А в этом году мы побьем очередной рекорд в потреблении мяса – около 83 кг на человека (при СССР пик потребления пришелся на конец 80-х и тогда это было на 10 кг меньше, чем сегодня).

А ещё импорт пальмового масла снизился до минимума за последние 10 лет. Сокращение – почти на треть к довоенному уровню 2021-го года.

Ну а про то, что по данным МВФ российская экономика растет быстрее любой из ведущих западных стран, кто ввёл санкции, – говорить не будем.

Пойду, пожалуй, съем что-нибудь мясное. Внесу свой вклад в развитие нашего сельского хозяйства.