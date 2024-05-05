 

Эндокринолог Калинченко: нехватка витамина D ведет к инсулинорезистентности

05.05.2024, 19:45, Разное
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Эндокринолог Светлана Калинченко предостерегает от опасности инсулинорезистентности, состояния, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину, что приводит к его избыточному выделению. Это является фактором развития избыточного жироотложения и может способствовать возникновению опухолей.

Инсулин, согласно словам специалиста, имеет мутагенную активность и может запускать как доброкачественные, так и злокачественные опухоли. Формирование инсулинорезистентности связано с уменьшением числа рецепторов к инсулину, что, в свою очередь, может быть вызвано недостатком витамина D.

Специалист также отмечает, что на развитие инсулинорезистентности могут влиять недостаток жирных кислот Омега-3 и окислительный стресс, вызванный дефицитом железа. Однако эти причины могут быть устранены при правильном уходе за здоровьем и своевременном обращении к специалистам.

Предыдущие исследования, упомянутые на портале MedikForum.ru, обсуждали изменения уровня лейкоцитов при различных заболеваниях.


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