Эндокринолог Калинченко: нехватка витамина D ведет к инсулинорезистентности

Эндокринолог Светлана Калинченко предостерегает от опасности инсулинорезистентности, состояния, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину, что приводит к его избыточному выделению. Это является фактором развития избыточного жироотложения и может способствовать возникновению опухолей.

Инсулин, согласно словам специалиста, имеет мутагенную активность и может запускать как доброкачественные, так и злокачественные опухоли. Формирование инсулинорезистентности связано с уменьшением числа рецепторов к инсулину, что, в свою очередь, может быть вызвано недостатком витамина D.

Специалист также отмечает, что на развитие инсулинорезистентности могут влиять недостаток жирных кислот Омега-3 и окислительный стресс, вызванный дефицитом железа. Однако эти причины могут быть устранены при правильном уходе за здоровьем и своевременном обращении к специалистам.

Предыдущие исследования, упомянутые на портале MedikForum.ru, обсуждали изменения уровня лейкоцитов при различных заболеваниях.