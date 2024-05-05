Мнение: Проверка россиян на фертильность, министерство семейной политики и законы Августа о браке

1. Россиян, согласно планам Минздрава, будут массово проверять на фертильность, то есть на состояние репродуктивного здоровья, способность иметь детей. Звучит логично — если уж депутатов предлагают проверять на традиционность ориентации, то и население должно продемонстрировать техническую готовность к выполнению демографических задач (ссылка):



Власти в рамках объявленного Года семьи захотели проверить россиян на фертильность. Как сообщил «Коммерсантъ», Минздрав уже направил в регионы страны рекомендации о том, как оценивать репродуктивное здоровье населения в рамках диспансеризации.

Как выяснил «Ъ», согласно документам, женщин и мужчин 18-49 лет было предложено разделять на три группы — в зависимости от наличия хронических заболеваний или факторов риска их развития.

Кроме того, в рекомендациях была приведена траектория действий для пациентов, у которых выявят проблемы с фертильностью.

В документах Минздрава также было прописано, что женщин необходимо информировать, что оптимальный возраст для рождения ребенка — от 18 до 35 лет. Сам репродуктивный возраст, который указан в документе, составляет 18-49 лет для обоих полов.

Как я понимаю, идея в том, чтобы своевременно помочь тем, кто ещё не знает о своих проблемах, а также подсчитать, наконец, реальный наш демографический потенциал.

2. Семейную политику собираются выделить в отдельное направление деятельности Правительства РФ (ссылка):



Один из министров должен быть ответственен за семейную политику. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложивший «закрепить этот вопрос». <…>

Необходимость такой меры Володин связал со стремлением государства повысить уровень благополучия семей. Он заявил, что демографический вопрос является судьбоносным для России.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложили закрепить эти функции за министерством труда и социальной защиты. Аналогичное мнение выразила глава Совфеда Валентина Матвиенко. «Мы предлагаем эту компетенцию передать министерству труда и назвать его министерством труда, социальной и семейной политики», — сказала она.

Действительно, деторождение во многом связано с наличием у людей работы и с имеющимся уровнем социальной поддержки. Однако улучшение материального положения само по себе рождаемость скорее снизит, чем повысит.

Нашим властям следует не только раздавать деньги и заботится о репродуктивном здоровье населения, но и решать задачу массовой пропаганды деторождения и многодетности. Тут надо задействовать не только ресурсы Минздрава и Минтруда, но и (как минимум!) Минкульта, Минцифры, Минпросвещения и Минобрнауки.

Как я и говорил, проблема демографии сейчас официально стала проблемой номер 1 в России. Поэтому самые разные политики и чиновники будут предпринимать самые смелые и решительные меры по исправлению ситуации. Начнут, разумеется, с заведомо нерабочих решений — с увеличения пособий и с льготной ипотеки — но в итоге, надеюсь, приступят и к работе над устранением реальной проблемы, то есть к борьбе против деструктивной антисемейной пропаганды, которой пропитана сейчас большая часть российского инфополя.

3. Скептики утверждают, будто демографическая политика государства, направленная на укрепление семей и подъём рождаемости, якобы никогда не работает. История доказывает обратное. Во многих исторических государствах проводилась просемейная и пронаталистская политика, и не без успеха.

Вот, например, известные законы Октавиана Августа о браке, принятые на фоне демографического упадка Римской республики (ссылка):

Упадок семейных добродетелей и разорительная роскошь римских дам снижали в мужчинах склонность к семейной жизни. Число холостых и бездетных среди знати и даже в среднем сословии быстро увеличивалось, а вместе с ним снижалось число детей. К концу Римской республики положение настолько ухудшилось, что Август (лат. Lex Iulia) и последующие императоры пытались изменить ситуацию путём принятия законов, ограничивавших гражданские права холостых граждан (санкции в случае безбрачия могли повредить cursus honorum и политической карьере) и предоставлявших некоторые привилегии женатым гражданам, преимущественно многодетным.

Поначалу сенат не соглашался принять закон, поэтому Август зачитал речь цензора Квинта Метелла Македонского, который около века до того также пытался повысить рождаемость и говорил о женщинах как о «неизбежном зле», без которого не может существовать государство. В сенате разразились споры о женской распущенности как одной из причин нежелания вступать в брак и моральном поведении самих сенаторов. Всё же закон, направленный на укрепление брака и семьи в сословиях всадников и сенаторов, был принят. Тем самым, впервые в римской истории император лишил главу семьи традиционной власти и поставил брак под защиту государства.

Законы императора Августа о браке предусматривали, что мужчина был обязан жениться между 25-60 годами, а женщины — между 20-50 годами. В случае нарушения закона они не имели права наследовать, отлучались от общественных игр и празднеств (последний пункт отменил сам Август в 12 году до н. э.).

Гражданам также вменялось иметь детей. По закону о безбрачии и бездетности не имевшие детей женщины, которым исполнилось 20 лет, наказывались штрафом, мужчины платили штраф за бездетность по достижении 25 лет. После рождения третьего ребёнка женщина больше не платила налогов с личного имущества в соответствии с законом трёх детей (лат. ius trium liberorum) и освобождалась от власти мужа.

Напомню, Октавиан Август в 27 году до нашей эры основал Римскую империю (хотя по факту государство продолжало называться Римской республикой), и эта империя уверенно простояла 14 веков, покуда Константинополь не пал в 1453 году. Наследниками Римской империи являемся мы с вами. Москва — третий Рим, что особенно очевидно сейчас, на фоне наглядной деградации окружающих нас варваров.