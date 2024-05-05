По просьбам россиян федеральная сеть супермаркетов вернёт на улицы тележки с просрочкой

Российская сеть продовольственных магазинов «Пятёрочка» отреагировала на несколько тысяч писем граждан преимущественно пожилого возраста.

Впервые с 2020 года на улицы вернутся тележки с продуктами с истекшим сроком годности, убранные ранее по требованию интернет-общественности.

В администрации сети сообщили, что тележки с просрочкой будут вывозить строго по графику два раза в сутки – утром и вечером. Всё их содержимое граждане смогут взять бесплатно.

– Выбрасывать еду – противоречит христианским традициям! Поэтому наша сеть решила сделать пасхальный подарок, прежде всего, пенсионерам и нуждающимся. Особо мы хотим подчеркнуть, что в связи с ростом инфляции наименее защищённые слои населения оказались в сложной ситуации. Возврат к доброму обычаю делиться продуктами питания – фирменная гуманитарная акция нашей компании, – говорится в пресс-релизе.

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