 

По просьбам россиян федеральная сеть супермаркетов вернёт на улицы тележки с просрочкой

05.05.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская сеть продовольственных магазинов «Пятёрочка» отреагировала на несколько тысяч писем граждан преимущественно пожилого возраста.

Впервые с 2020 года на улицы вернутся тележки с продуктами с истекшим сроком годности, убранные ранее по требованию интернет-общественности.

В администрации сети сообщили, что тележки с просрочкой будут вывозить строго по графику два раза в сутки – утром и вечером. Всё их содержимое граждане смогут взять бесплатно.

– Выбрасывать еду – противоречит христианским традициям! Поэтому наша сеть решила сделать пасхальный подарок, прежде всего, пенсионерам и нуждающимся. Особо мы хотим подчеркнуть, что в связи с ростом инфляции наименее защищённые слои населения оказались в сложной ситуации. Возврат к доброму обычаю делиться продуктами питания – фирменная гуманитарная акция нашей компании, – говорится в пресс-релизе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Мнение: Проверка россиян на фертильность, министерство семейной политики и законы Августа о браке

05.05 / Важность правильной интерпретации уровня лейкоцитов

05.05 / Мнение: Зачем им катер?!

05.05 / Джо Байден объявлен во всероссийский розыск

05.05 / Мнение: Про интервью Александра Дугина, которое взял Такер Карлсон

05.05 / Доктор Мосли рассказали, что витамин D пожилые люди могут принимать круглый год

05.05 / VideoCardz: консоль Asus ROG Ally 2024 представят на выставке Computex

05.05 / В «Разговорах о важном» Александр Дугин расскажет школьникам о моральном разложении Запада и грядущем торжестве русского мира

05.05 / «Никому не известный плотник, вошедший в Иерусалим на деньги Месопотамии» – археологи обнаружили двухтысячелетнюю римскую летопись о событиях в древней Иудее

05.05 / Мнение «аналитика»: О новых бедах героев с Верхнего Ларса… И поделом?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика