 

В «Разговорах о важном» Александр Дугин расскажет школьникам о моральном разложении Запада и грядущем торжестве русского мира

05.05.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сайте Минпросвещения опубликован план занятий по внеурочной дисциплине «Разговоры о важном» на май 2024 года.

В последний учебный месяц перед школьниками выступят несколько лидеров мнений, в том числе директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин.

– Я расскажу детям о том, что происходит в мире. Я буду говорить о моральной деградации коллективного Запада и неизбежной победе России, о наших корнях и перспективах русского народа, – написал философ в своём Telegram-канале.

Запись лекции Дугина будет опубликована в официальных группах «Разговоров о важном» в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на RuTube.

– Поступают многочисленные запросы от граждан и общественных организаций, которые хотели бы ознакомиться с выступлением Александра Гельевича. В порядке исключения материал будет размещён в свободном доступе, – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минпросвета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Доктор Мосли рассказали, что витамин D пожилые люди могут принимать круглый год

05.05 / VideoCardz: консоль Asus ROG Ally 2024 представят на выставке Computex

05.05 / «Никому не известный плотник, вошедший в Иерусалим на деньги Месопотамии» – археологи обнаружили двухтысячелетнюю римскую летопись о событиях в древней Иудее

05.05 / Мнение «аналитика»: О новых бедах героев с Верхнего Ларса… И поделом?

05.05 / Традиции и символы православной Пасхи

05.05 / Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется

05.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Кубинская военная разведка – структура, задачи, операции

05.05 / Мнение: Религия на Руси

05.05 / Мнение «аналитика»: О заметных проблемах у Путина… Ну вот, началось?

05.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Сообщили о гибели капитана Ульмана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика