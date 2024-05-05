В «Разговорах о важном» Александр Дугин расскажет школьникам о моральном разложении Запада и грядущем торжестве русского мира

На сайте Минпросвещения опубликован план занятий по внеурочной дисциплине «Разговоры о важном» на май 2024 года.

В последний учебный месяц перед школьниками выступят несколько лидеров мнений, в том числе директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин.

– Я расскажу детям о том, что происходит в мире. Я буду говорить о моральной деградации коллективного Запада и неизбежной победе России, о наших корнях и перспективах русского народа, – написал философ в своём Telegram-канале.

Запись лекции Дугина будет опубликована в официальных группах «Разговоров о важном» в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на RuTube.

– Поступают многочисленные запросы от граждан и общественных организаций, которые хотели бы ознакомиться с выступлением Александра Гельевича. В порядке исключения материал будет размещён в свободном доступе, – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минпросвета.

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