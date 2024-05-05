Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется

В интервью для The Wall Street Journal Гослинг поделился, что избегает “мрачных” тем в киноиндустрии. Актер признался, что не принимает роли, которые наполняют его жизнь темными оттенками. Это связано с тем, что он ценит свою семью и не хочет допускать негатив в свою жизнь.

Гослинг отметил, что принимает решения о выборе ролей совместно с партнершей по жизни, Евой Мендес. Их семейное благополучие ставится на первое место при принятии таких решений.

После того, как актер сыграл драматического персонажа в фильме “Ла-Ла Ленд” вместе с Эммой Стоун, он решил сосредоточиться на более легких и позитивных ролях.

Ева Мендес, возлюбленная Райана Гослинга, также отказалась от актерской карьеры в пользу воспитания дочерей. У пары две дочери: 9-летняя Эсмеральда и 8-летняя Амада. Семейные ценности и благополучие играют важную роль в жизни этой замечательной пары, определяя их выборы как в карьере, так и в личной жизни.

Ранее Райан Гослинг рассказал о своих дочерях. Оказывается, девочки проявляют интерес к различным аспектам жизни, включая киноиндустрию. Например, актер упомянул, что его дочери посмотрели фильм “Барби”, в котором он сыграл одну из главных ролей. Забавно, что девочкам больше понравилась Барби, чем Кен, персонаж, которого исполнял их отец. Этот факт вызвал улыбку у самого актера.