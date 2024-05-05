Мнение: Религия на Руси

Как раз сегодня, в подходящий день, наткнулся на такой вот отрывок из воспоминаний Джакомо Казановы “История моей жизни”.

“Меня поразила одна вещь, кою наблюдал я вместе с Мелиссино: как на Крещенье крестят детей в Неве, покрытой пятифутовым льдом. Их крестят прямо в реке, окуная в проруби. Случилось в тот день, что поп, совершавший обряд, выпустил в воде ребенка из рук.

— «Другой» , — сказал он.

Что значит: «дайте мне другого», но что особо меня восхитило, так это радость отца и матери утопшего младенца, который, столь счастливо умерев, конечно, не мог отправиться никуда, кроме как в рай”.



Кроме как в рай! Интересно, и Путин это у Казановы вычитал?