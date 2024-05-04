Мнение «аналитика»: О неизбежном… Опять девочек-дизайнерш винить будем?
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Фото © Getty Images
Интересно, кто придумал этот слоган — «Наша победа неизбежна»?
Словно бы кто-то очень большой и властный хотел бы всеми силами её «избежать», да народ-победоносец не позволяет. Пинками гонит #власть к победе…
А стилистика?
Ну, просто сравните…
Нынешние подчёркнуто мрачные тона. Лицо в маске, больше напоминающее о неизбежности того, что действительно неизбежно в этом бренном мире. Статичная поза и леденящий холод от фигуры…
Просто сравните с плакатами Великой отечественной.
Где открытые лица, яркие краски и непоколебимая уверенность в Победе.
Причём это транслируется даже в наглядной агитации самых тяжёлых дней 1941 года.
Контраст — заметен?
И комментарии тут, наверное, излишни.
Но всё же — «контрольный вопрос». На какие мысли и чувства наводили советские плакаты, а на какие — этот, современный российский арт-объект?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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