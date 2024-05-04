Мнение «аналитика»: О неизбежном… Опять девочек-дизайнерш винить будем?



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Интересно, кто придумал этот слоган — «Наша победа неизбежна»?

Словно бы кто-то очень большой и властный хотел бы всеми силами её «избежать», да народ-победоносец не позволяет. Пинками гонит #власть к победе…

А стилистика?

Ну, просто сравните…

Нынешние подчёркнуто мрачные тона. Лицо в маске, больше напоминающее о неизбежности того, что действительно неизбежно в этом бренном мире. Статичная поза и леденящий холод от фигуры…

Просто сравните с плакатами Великой отечественной.

Где открытые лица, яркие краски и непоколебимая уверенность в Победе.

Причём это транслируется даже в наглядной агитации самых тяжёлых дней 1941 года.

Контраст — заметен?

И комментарии тут, наверное, излишни.

Но всё же — «контрольный вопрос». На какие мысли и чувства наводили советские плакаты, а на какие — этот, современный российский арт-объект?

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