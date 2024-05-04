Рупор кремлевской пропаганды: Книги про СВО

В связи с загруженностью в работе, книги сейчас читаю меньше обычного (и без них чтива хватает), но за литературой посвященной СВО стараюсь следить и интересное приобретать.

Из интересного прочитанного за последние месяцы, что могу рекомендовать к ознакомлению.

1. Алексей Суконкин – Полковник Никто. Фрагмент публиковал https://colonelcassad.livejournal.com/8762111.html Пожалуй самое интересное на тему СВО из прочитанного.

2. Евгений Норин – Книга Z https://www.ozon.ru/product/kniga-z-norin-evgeniy-1474775902/ – Сборник статей, заметок и публикаций по теме СВО. Сборник неровный, но интересного хватает, особенно от участников. Некоторых авторов уже нет в живых. Погибши Владлен Татарский, Дарья Дугина, Игорь Мангушев…Владлена и Дашу знал лично.

3. Данил Туленков – Шторм Z https://www.ozon.ru/product/tulenkov-daniil-yurevich-u-vas-net-drugih-nas-shtorm-z-na-voyne-tulenkov-daniil-yurevich-1422339107/ Автор будучи заключенным попал на фронт и описал некоторые реалии "Штормов", которые играют далеко не последнюю роль на фронте.

4. Гост Юнгер – 59 дней штурмовика https://t.me/jungerbahmut/205 Очень атмосферна книга написанная штурмовиком ЧВК "Вагнер" штурмовавшим Артемовск. О выживших и погибших "Бахмутской мясорубки", которая стала одним из круупнейших поражений ВСУ 2023 года.

5. Кирилл Романовский – 8 лет с Вагнером https://www.ozon.ru/product/vosem-let-s-vagnerom-romanovskiy-kirill-andreevich-1442884916/ Книга известного военкора, который умер в 2022 году. Содержит достаточно подробное описание боевого пути ЧВК "Вагнер" с момента создания до начала СВО. Много деталей по Сирийской войне. Раньше читал куски, но наконец прочел все целиком.

Есть еще несколько книг в отложке на тему СВО, но до них руки пока не дошли.

Само собой, в будущем нас ждет поток научной и художественной литературы на тему, так что будет что почитать

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