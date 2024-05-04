Рупор кремлевской пропаганды: Первый отряд на БАМ

Первый отряд на БАМ

На одной из стен Ярославского вокзала Москвы висит, в числе других, вот такая памятная доска.

Сегодня как раз 50 лет этому событию – когда сразу 600 человек комсомольцев уехали отсюда на БАМ в составе комсомольско-молодёжных отрядов. Сейчас, наверное, над этим глупым энтузиазмом можно и посмеяться, учитывая цинизм постсоветского времени ("во дураки! за туманом поехали!") – но тогда для многих из молодёжи это было всерьёз. 23 апреля 1974 года на XVII сьезде ВЛКСМ тов. Брежнев обозначил БАМ всесоюзной ударной стройкой, и уже через 4 суток посланцы съезда, разделившись, убыли на восток: одни в Усть-Кут, а другие в Тынду. Чтобы идти друг другу навстречу.

Тем, кому тогда было 25 – сейчас уже 75. Время летит быстро. Ну а до основной "золотой" даты – 8 июля – тоже остаётся уже, в принципе, немного времени.

(с) Сергей Сигачев

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Время подтвердило необходимость БАМа для страны (хотя в Перестройку и Святые 90-е, как только демшиза не издевалась над "наивными комсомольцами" поехавшими "на очередную стройку коммунизма" – попадалось такое дерьмов помнится в "Огоньке" Коротича) и то, что проект продолжается. И дело тех молодых комсомольцев, которые поехали в далекую Тынду не пропало даром, а стало фундаментом для развития сегодняшнего БАМа.

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