 

Рупор кремлевской пропаганды: Первый отряд на БАМ

04.05.2024, 21:01, Разное
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Первый отряд на БАМ

На одной из стен Ярославского вокзала Москвы висит, в числе других, вот такая памятная доска.
Сегодня как раз 50 лет этому событию – когда сразу 600 человек комсомольцев уехали отсюда на БАМ в составе комсомольско-молодёжных отрядов. Сейчас, наверное, над этим глупым энтузиазмом можно и посмеяться, учитывая цинизм постсоветского времени ("во дураки! за туманом поехали!") – но тогда для многих из молодёжи это было всерьёз. 23 апреля 1974 года на XVII сьезде ВЛКСМ тов. Брежнев обозначил БАМ всесоюзной ударной стройкой, и уже через 4 суток посланцы съезда, разделившись, убыли на восток: одни в Усть-Кут, а другие в Тынду. Чтобы идти друг другу навстречу.
Тем, кому тогда было 25 – сейчас уже 75. Время летит быстро. Ну а до основной "золотой" даты – 8 июля – тоже остаётся уже, в принципе, немного времени.

(с) Сергей Сигачев

https://vk.com/feed?w=wall133127870_30982 – цинк

Время подтвердило необходимость БАМа для страны (хотя в Перестройку и Святые 90-е, как только демшиза не издевалась над "наивными комсомольцами"  поехавшими "на очередную стройку коммунизма" – попадалось такое дерьмов помнится в "Огоньке" Коротича) и то, что проект продолжается. И дело тех молодых комсомольцев, которые поехали в далекую Тынду не пропало даром, а стало фундаментом для развития сегодняшнего БАМа.

Источник: Colonel Cassad


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