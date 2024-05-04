Врач Еделев: одно яйцо повышает уровень вредного холестерина на 13%

Даже те, кто не приверженцы религии, с удовольствием наслаждаются традиционными блюдами во время праздников. Печенье и торты обычно понятны в плане умеренного потребления, но яйца вызывают некоторые вопросы. О пользе употребления яиц, их потенциальных опасностях и последствиях пояснил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Яйца — источник девяти необходимых для здоровья аминокислот, важных для роста, восстановления мышц и общего функционирования организма. Они также богаты антиоксидантами, такими как лютеин и зеаксантин, которые защищают зрение. Кроме того, яйца содержат холин, необходимый для здоровья мозга и настроения.

Однако, следует помнить о возможных рисках. Скорлупа яиц может содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла, поэтому сырые яйца лучше избегать. Важно соблюдать гигиену при работе с яйцами и тщательно мыть руки после контакта с ними, чтобы предотвратить инфекции. Также стоит учитывать, что яйца содержат высокий уровень холестерина. Это может быть проблематично для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или с повышенным холестерином.

Индивидуальная чувствительность к диетарному холестерину может различаться. У некоторых людей употребление яиц может вызывать значительное повышение уровня холестерина, у других — нет.

Важно помнить, что влияние яиц на здоровье зависит не только от их употребления, но и от общего образа жизни, включая физическую активность и рацион питания. Сбалансированное питание и здоровый образ жизни помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.