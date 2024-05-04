 

В Китае стартовала программа для американских и европейских школьников «Переезжай в свободную страну и смотри TikTok без ограничений»

04.05.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Государственного управления по делам миграции КНР Ван Сяохун объявил о старте кампании для граждан ЕС и США «Переезжай в свободную страну и смотри TikTok без ограничений».

С 1 июня 2024 года каждый несовершеннолетний американец и европеец сможет получить политические убежище в Китае на основании заявления в свободной форме.

– Мы видим, как власти США и ЕС лишают граждан законных прав на свободу получения информации. Великий Китай готов встать на защиту свободы слова и предоставить жертвам западных режимов статус беженцев, – подчеркнул господин Ван.

За первые сутки заявки на получение политического убежища в КНР подали более 60 тысяч граждан США и 50 тысяч европейцев. Большинство уже получили положительные решения и электронные визы для въезда в Поднебесную. По оценкам экспертов, в ближайшие недели количество «TikTok беженцев» составит не менее миллиона человека.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Электросамокатчиков меньше не стало: в Совфеде признали провал политики по борьбе с ЛГБТ

04.05 / Мнение: Просемейные активисты – некоторый шанс есть

04.05 / На акции против закона об иноагентах в Тбилиси россиянин смог заставить силовика сложить щит и дубинки, скандируя «Позор!»

04.05 / Мнение: Переворот нравов в США, причина отставания от Китая и повесточная травля с помощью ИИ

04.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Австралия стремится удвоить свой военно-морской флот

04.05 / Отряд сотника Ермака завершил колонизацию спутников Юпитера и Сатурна

04.05 / В некоторых случаях витамин К приводит к образованию тромбов

04.05 / Красные и желтые красители для яиц чаще содержат опасные добавки

04.05 / iGuides: обновление One UI 6.1 ломает сенсорные экраны в Samsung Galaxy S22

04.05 / Полиция Буэнос-Айреса пресекла попытку радикалов вынести Гитлера из его мавзолея

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика