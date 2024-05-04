В Китае стартовала программа для американских и европейских школьников «Переезжай в свободную страну и смотри TikTok без ограничений»

Глава Государственного управления по делам миграции КНР Ван Сяохун объявил о старте кампании для граждан ЕС и США «Переезжай в свободную страну и смотри TikTok без ограничений».

С 1 июня 2024 года каждый несовершеннолетний американец и европеец сможет получить политические убежище в Китае на основании заявления в свободной форме.

– Мы видим, как власти США и ЕС лишают граждан законных прав на свободу получения информации. Великий Китай готов встать на защиту свободы слова и предоставить жертвам западных режимов статус беженцев, – подчеркнул господин Ван.

За первые сутки заявки на получение политического убежища в КНР подали более 60 тысяч граждан США и 50 тысяч европейцев. Большинство уже получили положительные решения и электронные визы для въезда в Поднебесную. По оценкам экспертов, в ближайшие недели количество «TikTok беженцев» составит не менее миллиона человека.

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