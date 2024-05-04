Мнение: Переворот нравов в США, причина отставания от Китая и повесточная травля с помощью ИИ

1. Завтра, 5 мая, в России празднуют православную Пасху. В США празднуют Пасху католическую, но в своём стиле. Цитирую Виктора Мараховского (ссылка):



Минутка исторических сдвигов.

Администрация президента США объявила пасхальный день 31 марта “Днём видимости трансгендеров”. Американские консерваторы в ажитации, а высотки Нью-Йорка, некогда иллюминированные распятиями, ныне иллюминированы недорадугой экстремистского ЛГБТК.

Я сугубо за. Пусть не останавливаются. Нам было бы куда трудней, будь наши глобальные оппоненты вменяемыми и поддерживающими связь с реальностью. Собственно, когда они были такими, а мы ждали коммунизм к 1980-му – они нас и развели как детей.

2. Телеграм-канал Безграничный аналитик пишет (ссылка):



Инклюзивность против технологий

Еще в августе 2022 года Байден подписал так называемый “Закон о чипах и науке”, предоставляющий субсидии в 52,7 миллиарда долларов на внутренние исследования и стимулирование производителей полупроводников в США в целях конкуренции с Китаем. Тогда же на подписании Байден сделал довольно пафосное заявление: “Будущее будет создано в Америке!”.

Прошло уже полтора года с тех пор, а вот каменный цветок у Данилы-мастера все никак не выходит. Не хотят гиганты вроде TSМС, Intel, или Samsung строить свои заводы в Америке, сдвигают по срокам уже начатые стройки, или откладывают запуск производств. Что же случилось? Разве так компании должны реагировать на многомиллиардные субсидии?

На связи с нами СЕО фонда Strive Asset Management Мэтт Коул и его коллега Крис Николсон — глава исследовательского отдела.

В своей статье в The Hill они пишут, что виной всему стала получившая распространение и вышедшая из-под контроля здравого смысла концепция DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность), которая стала настоящей идеологической чумой XXI века. Она научила ИИ от Google отказываться рисовать белых людей (и пожалуй, это самое безобидное), проникла во все сферы жизни и промышленности: начиная с промывания неокрепших школьных умов и заканчивая строительством самолетов и ракет. Не минула чаша сия и закон о чипах, который оказался ей щедро напичкан.

Так, раздел под названием “Возможности и инклюзивность” призван следить за тем, чтобы производители чипов “увеличивали участие экономически неблагополучных лиц в производстве полупроводников”, так как это разнообразие “имеет решающее значение для укрепления полупроводниковой экосистемы США”.

Если кратко: больше меньшинств, хороших и разных!

Дальше больше.

Компаниям предъявляются требования предоставить подробные планы по обучению, трудоустройству, стажировке большого количества женщин и негров, ветеранов боевых действий, членов сельских общин, а так же “лиц, причастных к правосудию”, то есть бывших заключенных.

Хотите субсидий? Выполняйте требования! На стройку обязаны принимать больше женщин. Они составляют менее 10% от общего числа рабочих в США? Проблемы негров шерифа не касаются. Также компании обязаны обеспечить уход за детьми этих женщин-строителей и инженеров, даже если тех еще не приняли на работу (квоты-с).

Теоретически инклюзивность можно залить деньгами: создать нужное количество синекур, напринимать туда для галочки зиц-негров, которые будут одновременно радужными и инвалидами. На практике, однако, так не получается, потому что квоты на «пробуждённых» есть и в руководстве. Совет директоров не может вот так просто собраться и обсудить план: «как нам надуть этих срамных сектантов». Приходится всерьёз включать в бизнес-процессы современную повестку, которая оказывается для высокотехнологичных производств смертельной.

3. «Пробуждённые» американцы используют нейросети, чтобы подставлять неугодных им лиц. Похоже на средневековье, когда европейцы аналогичным образом обвиняли друг друга в колдовстве (ссылка):

Полиция округа Балтимор в США арестовала бывшего спортивного директора средней школы Пайксвилля Дажона Дэриена и обвинила его в использовании искусственного интеллекта для выдачи себя за директора Эрика Эйсверта. Дэриен использовал синтез голоса на базе искусственного интеллекта, чтобы заставить общественность поверить в то, что директор допускал расистские и антисемитские высказывания. И у него это почти получилось. Фейковая запись, опубликованная в социальных сетях, вызвала бурю негодования у студентов и преподавателей, а директор подвергся преследованиям и угрозам. Это не первый случай, когда программы искусственного интеллекта для клонирования голоса используются в мошеннических целях.