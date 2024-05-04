Рупор кремлевской пропаганды: Австралия стремится удвоить свой военно-морской флот

Австралия стремится удвоить свой военно-морской флот.

Консультативной группой правительства был проведён независимый анализ (https://www.defence.gov.au/about/reviews-inquiries/independent-analysis-navy-surface-combatant-fleet) состояния флота с учётом обновлённой Стратегии национальной обороны. Новый план модернизации и увеличения флота предусматривает выделение $7,32 млрд в дополнение к планируемым $35,6 млрд на обновление флота.

В рамках плана консультативная группа предлагает:

– приобретение девяти боевых кораблей «1 уровня», включая три существующих эсминца класса Hobart с БИУС Aegis Baseline 9 и шесть фрегатов класса Hunter;

– приобретение шести больших надводных кораблей с дополнительным экипажем (LOSV) с 32 системами вертикального пуска и БИУС Aegis Baseline 9;

– приобретение семи (оптимально – одиннадцати) кораблей «2 уровня» на замену восьми фрегатам класса ANZAC.

В связи с планом обновления флота возникает ряд вопросов, в частности финансирования – большая часть предполагаемых средств остаётся не выделенной.

Другой вопрос заключается в том, сможет ли нынешнее правительство избежать ошибок, связанных со своевременным выделением бюджета, как было с прошлыми программами. Примерами могут служить подводные лодки класса Collins, эсминцы класса Hobart и патрульные корабли Arafura, у которых были различные проблемы на этапе производства и после передачи флоту. В условиях ограниченного числа судостроительных кадров угроза срыва сроков поставки может нависать над каждым кораблём.

Первый в своём классе фрегат ANZAC планируется вывести из эксплуатации в этом году, а второй в своем классе фрегат Arunta войдёт в состав флота только в 2026 году. Кроме того фрегаты Типа 26, выбранные правительством в июне 2018 года, отстают от графика на годы и страдают от чрезмерных расходов. Первоначально поставка первого корабля планировалась в период с 2027 по 2030 год; сейчас наиболее ранней датой предполагается 2032 год.

Ещё одна проблема связана с набором, обучением и удержанием достаточного количества персонала флота для укомплектования растущего количества кораблей.

@milinfolive – цинк

Разумеется, все эти мероприятия носят антикитайский характер в рамках стратегии США по использованию Австралии и AUKUS для давления на Китай.

Ранее в рамках этой стратегии был продавлен проект строительства атомных подводных лодок для ВМС Австралии.

Увеличение возможностей ВМС Австралии, Японии, Южной Кореи и Филиппин – это в числе прочего и способ компенсировать отставание США от Китая по кол-ву кораблей основных классов и темпам реализации судостроительных программ.

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