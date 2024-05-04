 

Рупор кремлевской пропаганды: Австралия стремится удвоить свой военно-морской флот

04.05.2024, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Австралия стремится удвоить свой военно-морской флот.

Консультативной группой правительства был проведён независимый анализ (https://www.defence.gov.au/about/reviews-inquiries/independent-analysis-navy-surface-combatant-fleet) состояния флота с учётом обновлённой Стратегии национальной обороны. Новый план модернизации и увеличения флота предусматривает выделение $7,32 млрд в дополнение к планируемым $35,6 млрд на обновление флота.

В рамках плана консультативная группа предлагает:

– приобретение девяти боевых кораблей «1 уровня», включая три существующих эсминца класса Hobart с БИУС Aegis Baseline 9 и шесть фрегатов класса Hunter;
– приобретение шести больших надводных кораблей с дополнительным экипажем (LOSV) с 32 системами вертикального пуска и БИУС Aegis Baseline 9;
– приобретение семи (оптимально – одиннадцати) кораблей «2 уровня» на замену восьми фрегатам класса ANZAC.

В связи с планом обновления флота возникает ряд вопросов, в частности финансирования – большая часть предполагаемых средств остаётся не выделенной.

Другой вопрос заключается в том, сможет ли нынешнее правительство избежать ошибок, связанных со своевременным выделением бюджета, как было с прошлыми программами. Примерами могут служить подводные лодки класса Collins, эсминцы класса Hobart и патрульные корабли Arafura, у которых были различные проблемы на этапе производства и после передачи флоту. В условиях ограниченного числа судостроительных кадров угроза срыва сроков поставки может нависать над каждым кораблём.

Первый в своём классе фрегат ANZAC планируется вывести из эксплуатации в этом году, а второй в своем классе фрегат Arunta войдёт в состав флота только в 2026 году. Кроме того фрегаты Типа 26, выбранные правительством в июне 2018 года, отстают от графика на годы и страдают от чрезмерных расходов. Первоначально поставка первого корабля планировалась в период с 2027 по 2030 год; сейчас наиболее ранней датой предполагается 2032 год.

Ещё одна проблема связана с набором, обучением и удержанием достаточного количества персонала флота для укомплектования растущего количества кораблей.

@milinfolive – цинк

Разумеется, все эти мероприятия носят антикитайский характер в рамках стратегии США по использованию Австралии и AUKUS для давления на Китай.
Ранее в рамках этой стратегии был продавлен проект строительства атомных подводных лодок для ВМС Австралии.
Увеличение возможностей ВМС Австралии, Японии, Южной Кореи и Филиппин – это в числе прочего и способ компенсировать отставание США от Китая по кол-ву кораблей основных классов и темпам реализации судостроительных программ.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Мнение: Переворот нравов в США, причина отставания от Китая и повесточная травля с помощью ИИ

04.05 / Отряд сотника Ермака завершил колонизацию спутников Юпитера и Сатурна

04.05 / В некоторых случаях витамин К приводит к образованию тромбов

04.05 / Красные и желтые красители для яиц чаще содержат опасные добавки

04.05 / iGuides: обновление One UI 6.1 ломает сенсорные экраны в Samsung Galaxy S22

04.05 / Полиция Буэнос-Айреса пресекла попытку радикалов вынести Гитлера из его мавзолея

04.05 / Растирание маслом: эффективная техника по уходу за кожей, которая удаляет жир и грязь, а также макияж

04.05 / Мнение: Счастье всеобщей ненависти

04.05 / Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение

04.05 / Вишневый сок снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика