Отряд сотника Ермака завершил колонизацию спутников Юпитера и Сатурна

Торжество Русского мира продолжается не только на Земле, но и за миллионы вёрст от нашей богоспасаемой планеты. Российская империя является безоговорочным лидером в освоении космического пространства – только за последнюю пятилетку на Марсе, Венере, Юпитере и Сатурне появились 86 новых колоний природных русских людей.

В авангарде покорения Солнечной системы стоят космические казаки, которые на своих межпланетных «Чайках» покоряют доселе неизведанные миры. Знаковым событием стала программа заселения спутников Сатурна и Юпитера, которая стартовала в 2040 году по личному распоряжению Императора Владимира I.

«Прошло всего 4 года, а мы уже досрочно выполнили план. Буквально неделю назад на Титане был заложен первый камень станицы Царская, которая стала уже сотым поселением природных русских казаков на спутниках крупнейших планет Солнечной системы», – рассказал корреспонденту «Имперского вестника» сотник Ермак.

Сотник заверил Государя, что несмотря, на то что Солнечная система имеет свои пределы, кои практически целиком пробороздили космические казаки, на этом их миссия не прекратится, ведь есть и другие системы с планетами, и другие пространства и голубые дали.

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