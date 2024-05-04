iGuides: обновление One UI 6.1 ломает сенсорные экраны в Samsung Galaxy S22

В начале мая Samsung выпустила обновление One UI 6.1 для своих смартфонов Galaxy S22, основанных на Android 14. Однако, вместо ожидаемых улучшений, пользователи столкнулись с проблемами в работе сенсорных экранов. Информацию об этом пишет портал iGuides, ссылаясь на сообщения с корейского форума Samsung.

Пользователи начали замечать, что после установки обновления их устройства стали менее отзывчивыми на касания, особенно на экране блокировки и рабочем столе. Эта проблема затронула в основном модели из серии Samsung Galaxy S22, но также были замечены жалобы от владельцев Galaxy S21.

Причины этой проблемы пока не уточняются, но уже стало известно, что Samsung временно приостановила распространение обновления. Предполагается, что это связано с невозможностью загрузки устройств и их разблокировки после включения, вероятно, из-за проблем с сенсорным экраном.

Помимо проблем, связанных с экранами, обновление One UI 6.1 предлагает актуализацию операционной системы Android 14 и новые функции искусственного интеллекта Galaxy AI. На данный момент обновление доступно только для пользователей в Южной Корее.