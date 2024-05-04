Мнение: Счастье всеобщей ненависти

или

Кто такая Маша и чего она хочет

Сегодня в Шоколаднице зашел разговор о недавнем трехсерийном фильме ФБК, и простой народ, привлеченный моей «Утраченной эмпатией» и далекий от всех этих многоуровневых дрязг, задал наивный вопрос: а кто ж, все-таки, эта самая Маша, которая Певчих, и чего она добивается? Из-за чего вообще вдруг разгорелся весь этот сыр-бор, и что вообще происходит?!

Надо бы пояснить в двух словах. На мой взгляд, происходит вообще-то нешуточная борьба – не за испанское наследство, но что-то вроде того. Особенно интересно, и даже, можно сказать, в полном соответствии с новейшими трендами, борются меж собой два гранд-дамы, оттеснив мужчин на второй-третий план: идет борьба за лидерство во всей российской объединенной демократической оппозиции, и сошлись меж собой Юля Навальная и Маша Певчих.

Сразу заткнем скептические голоса, которые тут примутся разочарованно гундеть – да ну, мол, о чем речь, какая там еще «оппозиция», это всё курам на смех, нашли, понимаешь, трех калек и двух девиц, это несерьезно, у них у всех ноль влияния… и т.д. в том же духе примерно на страницу. Это всё как посмотреть.

Да, с одной стороны, демократическая, она же либеральная, оппозиция сейчас в не слишком презентабельном состоянии, былые 100 миллионов просмотров и митинги на Болотной давно позади, Навального больше нет, в России никакой демократией и либерализмом давно и не пахнет, многие, если не большинство самых активных сторонников Россию покинули или сидят в тюрьме. Но! Как бы то ни было, очевидно, что Запад эту оппозицию все равно так или иначе будет поддерживать, причем не только в России, но уже и в Европе, и в других «релокациях» – поскольку русские сейчас очень много где.

А это значит, что на кону стоят не такие уж маленькие денежные потоки, организационные и прочие ресурсы, которые в случае успешной работы будут и еще больше. И поэтому позиция «общепризнанного лидера оппозиции» сейчас является ключевой.

На первый взгляд, борьба была Машей проиграна в самом начале: Юлия Навальная успела раньше всех встретиться с Байденом (не поехав, как мы помним, на похороны супруга) – и, по всеобщему мнению, как бы получила таким образом своего рода «ярлык» на лидерство из рук американского президента. Однако вполне возможно, что и Маше рано отчаиваться: в конце концов, кто сказал, что место лидера всей оппозиции должно передаваться по родственному или наследственному принципу? Формально ведь статус у Маши и Юли почти равный: Певчих – глава ФБК (детища Навального), Юлия – жена прежнего лидера.

Конечно, перехватить «ярлык», полученный лично от Байдена, теперь будет нелегко – сила инерции; но если Маша предъявит какие-то козыри потенциальным спонсорам – то почему нет?

Главный вопрос, таким образом, как раз и заключался в том, какие козыри должна положить на стол Маша – учитывая, что еще в начале апреля она, хоть и сумела ловко отодвинуть в сторону от руководства ФБК Леонида Волкова, все ж была куда менее известна, чем он, в оппозиционной среде, и не обладала сколь-нибудь значительным авторитетом. Для подкрепления своих притязаний на пост лидера демократической оппозиции Марии надо было как-то – причем быстро! – заручиться поддержкой былой аудитории Навального, во всяком случае, значительной его части.

Но как? Просто снять еще один разоблачительный фильм про очередного генерала ФСБ? Глупо. После фильма «Дворец» о самом Путине снимать о каком-то очередном его казнокраде – это будет явное отступление, снижение планки. Публика только уныло пожмет плечами. Надо было понять, каков сейчас главный информационный запрос былой аудитории Навального. Чего она хочет?

Маша и ее веселые друзья блистательно угадали, чего жаждет разгромленная и опустошенная российская интеллигенция, какие вопросы не дают ей покоя. Собственно, основных два: «Почему мы все проиграли» и «Кто во всем этом виноват». Мог бы быть еще третий – «Что теперь делать» – но разбитой и рассеянной армии, как правило, не до вопросов о будущем – будущее слишком пугает. Более всего публика хотела узнать, кто виноват, но так, чтобы ответ не обернулся на нее саму.

Маша точно уловила запрос – и выдала ответ именно в требуемой форме, проявив трогательное духовное родство со своим главным врагом – В.В.Путиным: нашу прогрессивную общественность, как выяснилось, тоже все время обманывали и водили за нос. Так, во всяком случае, сообщала ей сочувствующая Мария во всех своих трех сериях. Она сконцентрировала и направила гнев за свое нынешнее униженное и бессильное положение, клокочущий в груди нашей интеллигенции, указав точные ФИО негодяев, ответственных за весь нынешний позор. Ельцин! Чубайс! Березовский! Собчак! Абрамович! – скандировала Маша в своем сериале, и каждая фамилия встречала громогласное «РАСПНИ!!» от слушателей Маши, прильнувших к своим Ютубам и Фейсбукам.

Гениальность Маши заключалась в том, что своим фильмом она убивала сразу двух зайцев. Ведь в душах несчастных интеллигентных россиян клокотал не только гнев – но и страх. Неважно, где наш россиянин припал к монитору: если он успел релоцироваться – ему неуютно и немного страшно на чужбине, где положение его непрочно, перспективы неясны, а местные зачастую настроены откровенно враждебно просто за имя «русские». Если же он на Родине сидит на чемоданах и нервно прислушивается к движению лифта – он боится еще больше, так как ощущает глухую враждебность «глубинного народа» и свою беззащитность и перед ним, и перед псами режима. Страх, неуверенность и бессильный гнев – вот что породил грандиозный разгром всей либеральной платформы в стремительно звереющем российском государстве.

Еще недавно восхитительно самоуверенному, а ныне вечно настороженному русскому интеллигенту волей-неволей хочется ПРИМКНУТЬ; он устал от своего бессильного одиночества, ему хочется иногда (хоть он и презирает себя за это) крикнуть народу «Я свой!!» и слиться с ним в экстазе. А как же лучше всего слиться с народом, как не в общей с ним ТРАВЛЕ? Бескорыстная Маша помогает и тут; ведь «Чубайс, Ельцин и Березовский» – это три самых ненавидимых народом персонажа последней русской истории! И она подсказала растерянным бывшим «хомячкам Навального», как и за что не любить их ВМЕСТЕ!! Маша дает интеллигенции счастье «травить со всеми наравне», делиться общей ненавистью, дышать общей безграничной народной злобой – и чувствовать, как постепенно ее ОТПУСКАЕТ. «Слава богу, что они ненавидят не нас; нет – это мы ненавидим вместе с ними!»

Что же можно сказать? Всего тремя сериями не слишком высокохудожественного фильма Маша полностью добилась своего: ее известность среди самой интересующей спонсоров аудитории подскочила в разы, Фейсбук не устает говорить о ней почти весь последний месяц – а вот про Юлю Навальную тот же Фейсбук почти забыл. У Маши появились свои хейтеры и свои фанаты, о ней яростно спорят и из-за нее ругаются, то есть – она вызывает спектр самых полярных эмоций, а это ведь и есть качества лидера! Юлии Навальной надо будет очень сильно постараться, чтобы отыграть обратно свои позиции.

Кто-то, конечно, скажет, завидуя, что выиграла Маша тактически, а стратегически, наоборот, проиграла; что она в конечном итоге не воодушевила, а наоборот – скорее размыла былую оппозицию в серой массе путинского большинства, запустив процесс, который в конце концов сведет всё наследие безусловно протестного Навального к тотальному недоверию всех ко всем и как следствие – полной апатии.

Как знать? Только время покажет. Да и вообще: кому-то нужна оппозиция, а кому-то достаточно просто быть лидером. Обо всем остальном можно договориться со спонсорами.