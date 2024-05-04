Вишневый сок снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследователи из Делавэрского университета обнаружили, что терпкий вишневый сок обладает мощными свойствами, снижающими риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании с участием пожилых людей в возрасте от 65 до 80 лет было установлено, что употребление терпкого вишневого сока два раза в день в течение 12 недель привело к значительному снижению уровня воспаления и окислительного стресса, основных факторов, способствующих развитию сердечных заболеваний.

Участники исследования продемонстрировали снижение уровня С-реактивного белка (СРБ) на 25% и малонового диальдегида (МДА) на 3%. СРБ и МДА являются химическими веществами в крови, которые сигнализируют о наличии воспалительных процессов.

Кроме того, терпкий вишневый сок снизил уровень «плохого» холестерина ЛПНП на 11%.

Исследователи также обнаружили, что терпкий вишневый сок повышает активность гена OGG1, который участвует в восстановлении ДНК. Это говорит о том, что сок может защищать клетки от повреждений, связанных с возрастом.