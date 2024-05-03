Мнение «аналитика»: О большой киатйской сенсации… Америка идёт в…?
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По итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР умудрённые опытом «пикейные жилеты» признали победителем Пекин. Он жёстко прочертил Вашингтону свои «красные линии», при этом демонстративно наплевательски отнёсся к американским.
Но не только и даже не столько это стало сенсацией.
Главный вопрос в том, почему китайские товарищи, обычно сдержанные, теперь стали такими смелыми?
Часть – но только часть! – ответа кроется в… бухгалтерии.
По свежим данным Американского института предпринимательства (AEI), военные расходы Китая составляют не 229 млрд долл., как гласит официальная статистика, а уже превышают 710 млрд долл., то есть, в три с лишним раза выше. И это даже больше, чем даёт американская разведка, которая оценивает их на уровне около 700 млрд долл.
При этом военный бюджет #США составляет 742 млрд долларов. И хотя это был секрет Полишинеля – фактические военные расходы любой страны не ограничиваются суммами, указанными в официальных данных, – два момента важны.
Во-первых, в структуре военного бюджета #США зашиты огромные расходы на выплаты персоналу и отставникам, а также на содержание военных баз по всему миру. Китайские траты больше сконцентрированы на оружии, учениях, инновациях – то есть, на том, что непосредственно связано с боевыми действиями.
Во-вторых, всё относительно. Если условный российский «Краснополь» обходится федеральной казне в 15 тыс. долл., а условный «Excalibur» Пентагон покупает за 110 тыс., то де-факто нивелируется 8-кратная разница в бюджетах. Да, ППС есть и в военном деле тоже.
То есть, в самом главном своём аргументе Америка уже не такой уж и лидер?
И Пекин всем своим поведением начал показывать, что это так и есть?
А чем отвечать Вашингтону на подобную «дерзость»?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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