Мнение «аналитика»: О большой киатйской сенсации… Америка идёт в…?

По итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР умудрённые опытом «пикейные жилеты» признали победителем Пекин. Он жёстко прочертил Вашингтону свои «красные линии», при этом демонстративно наплевательски отнёсся к американским.

Но не только и даже не столько это стало сенсацией.

Главный вопрос в том, почему китайские товарищи, обычно сдержанные, теперь стали такими смелыми?

Часть – но только часть! – ответа кроется в… бухгалтерии.

По свежим данным Американского института предпринимательства (AEI), военные расходы Китая составляют не 229 млрд долл., как гласит официальная статистика, а уже превышают 710 млрд долл., то есть, в три с лишним раза выше. И это даже больше, чем даёт американская разведка, которая оценивает их на уровне около 700 млрд долл.

При этом военный бюджет #США составляет 742 млрд долларов. И хотя это был секрет Полишинеля – фактические военные расходы любой страны не ограничиваются суммами, указанными в официальных данных, – два момента важны.

Во-первых, в структуре военного бюджета #США зашиты огромные расходы на выплаты персоналу и отставникам, а также на содержание военных баз по всему миру. Китайские траты больше сконцентрированы на оружии, учениях, инновациях – то есть, на том, что непосредственно связано с боевыми действиями.

Во-вторых, всё относительно. Если условный российский «Краснополь» обходится федеральной казне в 15 тыс. долл., а условный «Excalibur» Пентагон покупает за 110 тыс., то де-факто нивелируется 8-кратная разница в бюджетах. Да, ППС есть и в военном деле тоже.

То есть, в самом главном своём аргументе Америка уже не такой уж и лидер?

И Пекин всем своим поведением начал показывать, что это так и есть?

А чем отвечать Вашингтону на подобную «дерзость»?

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