Рупор кремлевской пропаганды: Про “Смуту”



Про "Смуту"

Относительно обострившихся споров вокруг "Смуты" и попыток представить всю критику "Смуты" как "происки Госдепа", то авторы видимо просто плохо знакомы с ситуацией вокруг игровых обзоров большинства современных игр, где столь же легко, как топтали "Смуту", топтали тот же "Киберпанк 2077", "Старфилд" и т.п. скандальные игры, которые не пинал только ленивый, при этом бюджет у них был в десятки раз больше чем у "Смуты". Про поделия Юбисофт, которые не пинает сейчас только самый ленивый обзорщик и вовсе говорить не приходится. Это уже традиционная битва "верхнего" и "нижнего интернета", где токсичный хайп перемежается с продажными обзорами от издательств, в результате чего само понятие игровой журналистики фактически обнулилось.

Так как "Смуту" честно купил и посмотрел, то мог оценить оправданность критики проекта. На мой взгляд это просто недоделанный продукт, которому требовалось еще где-то год побыть в разработке и получить дополнительное финансирование, чтобы выглядеть вполне солидно. В текущем же виде, имеющиеся плюсы игры, вроде графики, не перекрывают проблемы с багами и кривыми механиками. Возможно, часть проблем поправят в патчами и через условно год, "Смута" будет более презентабельной. Разумеется, "Смута" не является "самой худшей игрой в мире", как ее в запале пытались топтать, есть и много хуже – всякие "Редфолы" и "Скал анд боунс" и т.п.

А уж про техническое состояние говорить и вовсе не приходится, разработчики "Смуты" тут ничем не лучше и не хуже других – достаточно посмотреть в каком халтурном состоянии выходят крупнейшие релизы последних лет.

На мой взгляд, разработчики должны допилить ее патчами и если государство заинтересовано продвигать проект, то необходимо выделять деньги на крупные апдейты, вроде тех, которые выходили для "Киберпанк 2077" (а там десятки миллионов долларов ушли на доделку игры), чтобы привести игру в порядок. Ну а если валить только на "Госдеп", то с таким подходом любую халтуру можно будет продвигать и потом прикрываться происками врагов. Просто напомню, что в России выходили вполне себе успешные игровые продукты, которым никакой Госдеп помешать не смог. Если бы "Смута" вышла в хорошем техническом состоянии и в более допиленном виде, никакой хейт с Украины или заказные кампании ей бы не помешали. Как например не помешали успеху "Атомного сердца" украинские призывы бойкотировать и запретить игру.

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