 

Минцифры: IТ-компании должны подать согласие на раскрытие налоговой тайны

03.05.2024, 21:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аккредитованные российские IT-компании должны предоставить согласие на раскрытие информации, считающейся налоговой тайной, для переаккредитации. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РФ.

Форма для аккредитации будет доступна на “Госуслугах” с 8 мая по 1 июня 2024 года. Компаниям необходимо предоставить информацию о доле доходов от деятельности в области IT и ссылку на официальный сайт организации.

Ведомство подчеркнуло, что все аккредитованные IT-компании обязаны предоставить согласие на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну. В противном случае, они могут лишиться аккредитации.

Согласно отчету министра, выручка российских IT-компаний за 2023 год составила 5,5 млрд рублей, что означает рост доходов на 43,2% по сравнению с 2022 годом и в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом.

Также была объявлена дата начала приема заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Рупор кремлевской пропаганды: 17 000 долларов, чтобы выехать из “свободной страны”

03.05 / Мнение «аналитика»: О большой киатйской сенсации… Америка идёт в…?

03.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Про “Смуту”

03.05 / Мнение: Мытьё посуды в Сене, крысы в Париже и как нам наказать Францию

03.05 / 62-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве

03.05 / Скандалы: Сладкие миллиарды

03.05 / 9to5Mac: фирменный ИИ Apple в iPhone будет иметь преимущества перед конкурентами

03.05 / MyDrivers: раскладушка Xiaomi Mix Flip получит версию со спутниковой связью

03.05 / YouTube не удалил более 60 тыс. противоправных видео по требованию РКН

03.05 / Мнение: Запрет вейпов, повышение акцизов на вино и перевод между своими счетами без комиссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика