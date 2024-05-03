Минцифры: IТ-компании должны подать согласие на раскрытие налоговой тайны

Аккредитованные российские IT-компании должны предоставить согласие на раскрытие информации, считающейся налоговой тайной, для переаккредитации. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РФ.

Форма для аккредитации будет доступна на “Госуслугах” с 8 мая по 1 июня 2024 года. Компаниям необходимо предоставить информацию о доле доходов от деятельности в области IT и ссылку на официальный сайт организации.

Ведомство подчеркнуло, что все аккредитованные IT-компании обязаны предоставить согласие на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну. В противном случае, они могут лишиться аккредитации.

Согласно отчету министра, выручка российских IT-компаний за 2023 год составила 5,5 млрд рублей, что означает рост доходов на 43,2% по сравнению с 2022 годом и в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом.

Также была объявлена дата начала приема заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов.