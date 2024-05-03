MyDrivers: раскладушка Xiaomi Mix Flip получит версию со спутниковой связью

Первый складной смартфон от Xiaomi скоро выйдет на рынок, подтверждает его регистрация в китайском Министерстве промышленности и информационных технологий, пишет MyDrivers.

Устройство с модельным номером 2405AVPB7C, предположительно называемое Xiaomi Mix Flip, успешно зарегистрировано. Интересно, что в базе данных китайского ведомства указана поддержка спутниковой связи Tiantong. Компания планирует выпустить две версии смартфона – с поддержкой спутниковой связи и без, чтобы пользователи могли выбирать.

Инсайдеры утверждают, что Xiaomi Mix Flip будет отличаться от других складных устройств за счет отсутствия складки в месте сгиба экрана. На задней панели смартфона будет расположен небольшой внешний дисплей для отображения времени, уведомлений, погоды и прочей информации.

Также смартфон получит тройную камеру, разработанную совместно с Leica, что подтверждает стремление Xiaomi к высокому качеству изображений. Подробности о сенсорах камеры пока не разглашаются.

Компания продолжает укреплять свои позиции на рынке смартфонов, выпуская продукты, которые соответствуют требованиям пользователей и предлагают инновационные функции.