Новый тренд и альтернатива легинсам: что такое брюки “джаз” и как их вписать в свой образ

Смена модных трендов нередко возвращает нас к забытым стилям прошлого, иногда даже трансформируя их для адаптации под вкусы современных модниц. В новом сезоне появилась альтернатива уже привычным легинсам – брюки “джаз”, которые позволяют создавать самые разные аутфиты. Спортивная одежда, вдохновленная ритмами музыки и энергией танца, – самая модная вещь весны и лета этого года.

Назад, в 90-е

Новый тренд, который покорил как звезд, так и обычных модниц, возвращает нас в эпоху 90-х, заставляя скучать по прошлому. Брюки “джаз” – это штаны из эластичных материалов, плотно облегающих тело.

Отличающиеся высокой талией, они расширены книзу, что добавляет образу динамичности и оригинальности. Стильная вещь создана для танцев и занятий спортом, но благодаря своей универсальности нашла применение и в повседневной жизни.

Альтернатива легинсам

Брюки “джаз” так приглянулись таким звездам, как Кайли Дженнер и Хейли Бибер, что они выходят в них даже на красную дорожку, привлекая к своим аутфитам пристальное внимание журналистов.

На модной арене стильная вещь стала своеобразной альтернативой привычным легинсам благодаря своему уникальному крою. Сейчас, когда границы между спортивным и повседневным стилями все больше стираются, появилась возможность создавать луки, которые одновременно выглядят расслабленно и элегантно.

И в пир, и в мир

Несомненное преимущество модных брючек состоит в том, что они подходят людям с любым типом фигуры, визуально создавая более стройный силуэт и добавляя изысканности разным образам. Они идеально подходят как для повседневных, так и для вечерних выходов.

Чаще всего брюки “джаз” шьются из спандекса или хлопка – материалов, которые позволяют коже дышать и гарантируют оптимальную свободу тела.

Как вписать брюки “джаз” в свой образ

Возвращение модного хита не только дань уважения моде прошлого, но и возможность по-новому взглянуть на свой стиль. С ним можно смело экспериментировать и включать альтернативу легинсам в свой повседневный и деловой гардероб, создавая выразительные образы на каждый день.

Как же вписать брюки “джаз” в свой гардероб?

Сочетайте их с лаконичным верхом: базовые футболки и топы без лишних украшений помогут создать сбалансированный образ, где акцент делается на крое штанов. Играйте на контрастах, комбинируя объемный верх, например мешковатый свитер, с облегающими брючками. Так вы получите интересный ансамбль, который подчеркнет стройную фигуру и добавит образу модной небрежности. Брюки “джаз” можно надеть и в более официальной обстановке: достаточно сочетать их с рубашкой и блейзером. Это довольно смелое решение для тех, кто хочет выделиться и в то же время чувствовать себя комфортно. Завершить стильный образ поможет правильно подобранная обувь. Например, любимые кроссовки подойдут для повседневного лука, а элегантные туфли или ботильоны на высоком каблуке создадут стильный и неформальный образ. Не забывайте об аксессуарах, которые помогут добавить вашему аутфиту изюминку: яркие сумки, оригинальные украшения или стильные очки сделают любой образ завершенным.

Важно помнить, что брюки “джаз” – это не просто практичный и удобный элемент одежды, но и возможность для творчества в создании уникальных образов. Как модные показы, так и уличный стиль демонстрируют, что данная модель имеет все шансы занять достойное место в гардеробе современной женщины!