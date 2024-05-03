Скандалы: «Это был обычный испуг»

О чем Анастасия Ивлеева рассказала в первом интервью после «голой вечеринки»

Анастасия Ивлеева дала первое большое интервью после скандала с «голой вечеринкой» в декабре 2023 года. Выбор площадки — YouTube-канал экстравагантного ресторатора, соучредителя StereoPeople Group Андрея Третьякова — объясняется давней дружбой интервьюера и спикера. Разговор записывали на фоне Донской иконы Божией Матери. Ивлеева соответствовала: закрывающий зону декольте джемпер, нюдовый макияж. За четыре часа часовое интервью посмотрели чуть больше 150 тысяч человек и, судя по комментариям, не поверили. Рассказываем коротко, о чем шла речь.

О голой вечеринке

Это было мероприятие, которое произошло не в то время и не в том месте.

О хейте после вечеринки

В современном медиапространстве обвинение — это равно приговор без объяснения причин, без выяснения каких-либо подробностей. То есть вот есть одно мнение, оно в глазах общественности единственно верное — это заклеймить, зачмырить и не дать возможности оправдаться от слова «совсем». И я согласна, что какие-то морально-этические нормы были нарушены на этом мероприятии, и в каком-то отношении та ответственность и последствия, которые понесли участники этого мероприятия, они были в каком-то отношении справедливы. Но в целом и общем «антивечеринка» зашла слишком далеко. И эти массовые гонения на артистов, негатив, хейт, доносы — это за пределами добра и зла, это где-то за гранью.

Об уходе из инфополя

Я приняла решение уйти в режим тишины. Для того, чтобы как минимум поправить своё психологическое и ментальное состояние. Нужно было успокоиться, прийти в себя. Я слушала внимательно то, что происходит вокруг, что говорят, какие аргументы, какие доводы приводят ко всему прочему. И ты знаешь, самое волнительное это было покинуть своё привычное инфополе и погрузиться в другое, которое оказалось не менее интересным.

Про культуру отмены

Ещё такой забавный момент. Ну, как забавный? Забавный, конечно, в кавычках. Мы заигрывали как-то с культурой отмены, но всё это было на уровне каких-то детских шалостей, а вот этот случай показал, насколько высока может быть человеческая агрессия. Ну и ненависть, в принципе, без объяснения причин, без какой-то сути, и это ужасно, это грустно. Мне кажется, мы просто переплюнули западную культуру отмены, над которой еще недавно смеялись.

О желании уехать из России

Такого желания у меня не было никогда. И зачем мне вообще покидать родную страну, в которой у меня всё: и друзья, и семья, и бизнес, работа, аудитория, в конце концов. То есть об этом вопрос не стоял никогда, ни разу. Был яркий вброс про отъезд в Дубай под Рождество. Я была в этот момент в этой самой квартире со своими родными, мы праздновали. А писали, что Настя Ивлеева была замечена с чемоданами, даже цвет чемоданов, их количество. И мы сидели это читали, я думаю, вот зачем это писать? Зачем так поступать с человеком? За что и почему? Я всё время находилась здесь. Либо в Москве, либо в Петербурге.

Об отношениях с другими участниками вечеринки

Скажу так. Я зла ни на кого не держу. Всем мир. «Крикну, а в ответ — тишина. Снова я останусь одна» — это то, что я пела на протяжении последних четырёх месяцев. Сильная женщина плачет у окна.

О поездке в Донбасс

Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. Во-вторых, я уже говорила про этап переосмысления, и для меня это довольно интимный момент. Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее, то есть чтобы выстроить своё впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться с регионом, с людьми, которые там проживают. И я это сделала. В частности, была в Мариуполе. Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается, и это уникальное зрелище, как вот из руин рождается новая жизнь. И я была под большим впечатлением.

О звуках войны

На протяжении всего времени нахождения там ты слышишь войну. Она не прекращается там. То есть по факту, если ты находишься в Донецке, не нужно далеко отъезжать к линии соприкосновения, чтобы услышать звуки снарядов, оружия и так далее. То есть буквально, чтобы ты понимал, я была на линии соприкосновения. Мы стояли там около минут 15 и просто молчали, слушали войну. И ты понимаешь, что буквально в нескольких метрах, ну ладно, окей, там около километра, гуляют дети. Люди ходят по своим делам, в магазин, на свидания, сидят на лавочке. Это действительно так. То есть ты вот немного отъезжаешь и понимаешь, что люди на фоне военных действий живут жизнь.

О призывах к миру в феврале 2022-го

Комментировать те посты, которые я опубликовала два года назад, уже неактуально, потому что там не было никакого ни разбора, ни понимания. Даже не было каких-то базовых исторических знаний, чтобы провести какой-то анализ и сделать правильный выбор. Но смысл, в принципе, остался прежним: я против любой войны. Это нормально. Нормальный, адекватный человек будет всегда выступать за мир. Что касается удаления тех постов… что ходить вокруг да около — это был обычный испуг. Ну, то есть, прикинь, вот я девчонка, с которой случился весь этот коллапс. На тебя атака по всем фронтам. Нет ни одной инстанции, которая бы тебя не хейтила, не ненавидела, не обвиняла во всех смертных грехах. <…> Поэтому из растерянности, от незнания, от страха я это всё удалила, а потом вернула. То есть это такое, знаешь, когда ты не рассудком действуешь, а просто эмоциями.

Об извинениях после вечеринки

Я начала ностальгировать, вспоминать себя прежнюю, думала, как у нас хорошо всё начиналось, зачем я допустила такую ситуацию, которая создала вот этот колоссальный разрыв между мной, обществом и так далее. И реакция была искренне попросить прощения. Многие говорят, вот тебе не нужно этого делать. Но многие и не оказывались в той ситуации, в которой была я. Ну уж, извините, я действовала на тот момент так, как считала нужным. И самое главное, что это было искренним. Поэтому я записала эти видео, и всё.

О будущем российских блогеров

Помимо светлого будущего, я думаю, что у аудитории однозначно есть запрос на традиционные ценности. И есть перспективы это популяризировать, почему нет. То есть люди, в принципе, устали от плоского контента. Его много, и его уже даже сложно сделать популярным. А вот что касается каких-то традиционных ценностей, то мне кажется, что здесь есть все возможности развернуться и понапридумывать массу классного, мотивирующего контента в том числе.

О создании собственного СМИ

Я заявляю, что в будущем, в прекрасном, светлом, обозримом и скором будущем, я создам свои честные, непредвзятые медиа, которые будут учитывать обе стороны и с интересом подходить к публикуемому материалу.

О Навальном*

Во-первых, я его никогда не поддерживала. То есть его политика мне никогда не была близка. То, что с ним произошло, с человеческой точки зрения, наверное, это грустно. Грустно, когда родитель уходит рано и дети остаются без отца. По-человечески это грустно. Но он мне не близок.

О том, что скажет Путину при встрече

Чем помочь?

Как относится к Путину

С симпатией и уважением, как к главе государства. Я всегда с симпатией к нему относилась. У меня не было момента, чтобы я прям сидела и такая злилась на него за что-то.

О вере

Абсолютно каждый выбирает сам для себя, как он ощущает Бога. Но для меня Бог — это всё. Это и природа, и люди вокруг, и все чудеса земные, которые происходят, какой-нибудь лучик солнца весенний, я могу порадоваться и почувствовать себя самым счастливым человеком. Поэтому вот так я для себя определяю Бога и знаю, что он есть, и он мне помогает.

Об отмененном фильме «Мальвина»

Думаю, стоит определённо ждать его выхода. Это классная, позитивная, крутая, романтическая, девчачья и не только комедия. Очень горжусь, что приняла в ней участие. Она ушла на постпродакшен ещё до Нового года. Такие картины часто двигаются с даты премьеры, потому что возникает необходимость там подправить, здесь исправить, музыка не та. И просто так совпало, как и многие другие вещи, что это упало на период с вечеринкой. Но всё в силе. Это прекрасное кино, которое в скором времени обязательно выйдет.

О личной жизни

Мое сердце свободно. Без подробностей.

В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор». Фотографии с мероприятия стали достоянием общественности и вызвали сильное возмущение. Несмотря на публичные извинения блогера и ее звездных гостей, их корпоративы и концерты отменялись.

Кузьмин Артем

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”