 

Кардиолог Концедайло: покраснение лица может говорить о повышенном давлении и волчанке

03.05.2024, 19:30, Разное
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Покраснение лица, или гиперемия, является обычным явлением, которое может быть временным или постоянным. Кардиолог Полина Концедайло рассказывает о возможных причинах этого состояния.

Женщины часто сталкиваются с приливами крови к лицу из-за гормональных колебаний, таких как менопауза. Также красноту могут вызывать реакции на аллергены, пищевые компоненты, алкоголь или специи. Взрослые могут столкнуться с внезапным покраснением из-за повышенного давления, что может быть симптомом инфаркта или инсульта.

Временное покраснение может быть вызвано сильными эмоциями, изменением температуры, давления, мигренью или приемом определенных лекарств. Стойкое покраснение может указывать на серьезные заболевания, такие как системная красная волчанка или сахарный диабет.

Во многих случаях постоянное покраснение связано с кожными заболеваниями, такими как купероз, розацеа или дерматиты.

Повышенная чувствительность кожи также может быть причиной покраснения, обусловленной генетикой или неправильным уходом за кожей.

Исследования о причинах выпадения волос у взрослых были опубликованы на портале MedikForum.ru.


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