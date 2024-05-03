Диетолог Соломатина: картофель может сильно повышать уровень сахара в крови

Диетолог Елена Соломатина подчеркнула важность осознанного потребления картофеля в рационе, особенно для пожилых людей и диабетиков. Высокий гликемический индекс этого овоща может негативно отразиться на уровне глюкозы в крови и общем состоянии здоровья.

Соломатина рекомендует выбирать гарниры с низким гликемическим индексом, чтобы минимизировать воздействие на сосуды и уровень воспаления в организме. Она отмечает, что жареный или пюре из картофеля может значительно повысить уровень сахара в крови, поэтому предпочтительнее варить или запекать картофель.

Рекомендация диетолога включает употребление картофеля с овощами, ягодами, зеленью или орехами, чтобы компенсировать возможное повышение глюкозы и предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови. Помимо этого, Соломатина советует употреблять картофель в разумных количествах и не включать его в рацион каждый день.

Учитывая советы диетологов, можно снизить риски связанные с употреблением картофеля и сохранить здоровый образ жизни.