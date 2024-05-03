Скандалы: Массовое возвращение релокантов в Россию

Как уехавшим жилось на чужих берегах

Почти половина россиян, покинувших страну из-за СВО и частичной мобилизации, не выдержали испытаний и потянулись обратно домой. Эксперты подтверждают тренд на возвращение россиян в РФ. «Новые Известия» выслушали истории релокантов.

Исследователи, опираясь на данные Росстата и соцопросов, проведенных среди клиентов миграционных агентств, выяснили, что речь может идти о возвращении до 40-45% релокантов, покинувших страну после начала СВО.

Вернуться домой россиян чаще всего вынуждали проблемы с продлением вида на жительство (ВНЖ) и поиском работы за рубежом, в то время как Россия в условиях острого кадрового дефицита готова обеспечить неплохие финансовые перспективы.

Как сообщил «Новым Известиям» представитель пресс-службы «Финиона» Федор Резанов, оценка о масштабах возвращения релокантов сложилась из сопоставления нескольких факторов.

Среди них — проведенный в конце 2023 года опрос клиентов компании, анализ открытых данных от государственных служб, в первую очередь — Росстата, а также изучение высказываний руководителей некоторых органов власти — главы Минцифры Максута Шадаева и помощника президента РФ Максима Орешкина.

Откуда такие цифры?

«Тогда мы опросили 2700 клиентов из числа выехавших из РФ в течение 2022 года. По вопросу о постоянном месте жительства более 1060 клиентов назвали РФ (что не исключает их выезды за рубеж и обратно). То есть, около 40%, что также коррелирует с некоторыми сторонними исследованиями», — пояснили в «Финионе».

Эксперты компании подчеркнули, что никто не назовет сегодня абсолютные и точные цифры по числу граждан РФ, которые проживают за границей длительное время. Однако частично эту информацию можно получить в исследовании Росстата, который учитывает сведения о масштабах въезд и выезд на основании данных пограничного контроля.

«Что касается наших личных наблюдений, то действительно мы видим определенный тренд на возвращение россиян в РФ на постоянное место жительство, кроме того, мы видим гораздо более взвешенное и рациональное отношение к получению ВНЖ и виз других стран», — отмечает глава и основатель «Финиона» Вячеслав Картамышев.

Эмиграция: за и против

Как рассказал в беседе с «НИ» релокант Михаил, попросивший в целях безопасности не указывать его фамилию в публикации, первая мысль о необходимости покинуть страну возникла у него в феврале 2022 года.

«Новость о начале действий на территории Украины вызвала настоящий шок у меня и моих близких. Размышляя о возможных последствиях, мы пришли к выводу, что в ближайшее время могут объявить мобилизацию и закрыть выезд из страны. В панике кинулись скупать доллары по безумной цене и готовить „тревожный чемоданчик“, однако уехать в „первую волну“ не собрались», — рассказал предприниматель Михаил.

Однако когда власти объявили о начале частичной мобилизации, Михаил, опасаясь отправки в войска, решил уезжать немедленно. Вылетел по турпутевке в Турцию, пытался там остаться, однако уже через два месяца вынужден был вернуться: сбережения закончились, бизнес на родине в его отсутствие начал рушиться, а найти подходящую работу за рубежом без хорошего знания иностранных языков не удалось.

«Главным моим страхом была частичная мобилизация, поэтому сразу после возвращения пошел по врачам, чтобы закрыть для себя этот вопрос „по медицинской линии“. А проблемы со здоровьем у меня действительно серьезные. Если бы это сделать не удалось, то нормально жить на родине под дамокловым мечом призыва я бы не смог: представить себя с автоматом в руках я не могу в принципе», — отметил собеседник «НИ».

И подобных историй масса. Но есть и другие примеры.

Программист Олег поделился с «НИ» своим опытом. Олег не испытывает проблем в общении на иностранных языках. В том числе благодаря этому ему удалось «закрепиться» за границей. Вот уже более полутора лет постоянно живет за рубежом, работает удаленно. Ознакомившись с публикациями в СМИ о масштабах релокации, он заявил, что «не видит причин доверять этой статистике».

«Из 14 человек, с кем я плотно общался на эту тему за границей, реально решил и вернулся только один. Даже несмотря на массовые сложности с ВНЖ. В текущих реалиях я не вижу смысла доверять Росстату. Мне не понятен алгоритм счета: для миграционной службы отличить туриста от мигранта задача крайне непростая. Тем более, что многие мигранты по необходимости пересекают границу РФ, но не возвращаются на постоянную основу. Даже я в 2022 году прилетал в Россию дважды, но ныне связывает меня с Россией только гражданство», — рассказал айтишник.

Он уточнил, что проблемы релокантов «очень часто индивидуальны».

«Из часто обсуждаемых — это проблемы денежные и легального пребывания в другой стране. Но даже при них я чаще встречал обсуждения способов преодоления, чем возврата в РФ. Также есть сильная психологическая нагрузка, связанная с общей ситуацией. Не уверен, что она была бы меньше для этих людей без миграции».

По его словам, большинство его знакомых все же нашли способы для релокации вне РФ.

«Меня на данный момент может заставить вернуться в РФ только истечение загранпаспорта или полная потеря занятости за рубежом на длительный срок», — рассказал собеседник «НИ».

В погоне за ВНЖ

По наблюдениям экспертов «Финиона», в 2022 году выбор страны для переезда у многих происходил «на волне эмоций». В ситуации неопределенности люди пытались максимально быстро получить ВНЖ и обосноваться в одной из зарубежных стран.

Однако со второй половины 2023 года и сейчас, в 2024 году, россияне стали намного более осмотрительными: спрос на получение ВНЖ изменился. Заказчики стали гораздо рассудительнее и осторожнее. Прежде, чем принять судьбоносное решение, они внимательно анализируют ситуацию в тех странах, которые предоставляют подобные программы.

Аналитики отмечают, что для многих россиян ВНЖ и визы зарубежных стран являются, в первую очередь, инструментом для сохранения жизненного комфорта. Он облегчает путешествия, помогает решать задачи получения образования, лечения и ведения бизнеса. Между тем, основным местом проживания большинства наших сограждан остается Россия.

Осторожно, двери закрываются

Одним из важных факторов, провоцирующих возвращение релокантов, стало то, что в последнее время граждане РФ столкнулись с трудностями во множестве стран, которые раньше были популярны для выезда, и в которые многие выехали в 2022 году.

Государства вводят все новые санкции, ужесточают правила виз и ВНЖ. Клиенты банков сталкиваются с трудностями в использовании карт и счетов в зарубежных банках, а также с заморозкой активов, блокировкой счетов физических и юридических лиц.

«В течение всего 2023 года мы наблюдали, что многие страны, в первую очередь Восточной Европы, перестали продлевать ВНЖ россиянам, даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Это, в первую очередь, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и ряд других. Очень сильно усложнилось продление ВНЖ в Турции. Это вынудило вернуться в РФ на ПМЖ множество соотечественников», — отмечает Вячеслав Картамышев.

Санкции затронули не только релокантов последней волны, но и тех, кто давно жил за рубежом. Из-за санкций многим из них пришлось продавать недвижимость и искать, куда переориентировать эти средства. Многие из них вложились и в российские объекты, а также увеличили свое время пребывания в РФ.

Анна Скудаева

Оригинал материала: “Новые Известия”