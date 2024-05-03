Мнение: Стартап для Снежной Королевы

Я продолжаю вести психологические консультации новейшим «электронным» способом – то есть через монитор. Конечно, человеческий контакт таким вот образом – по Скайпу или Телеграму – кажется не вполне полноценным и, так сказать, полновесным; однако есть тут и преимущества. Во-первых, не надо никуда ехать, преодолевать пробки, отрываться от родной обстановки в уютном своем доме или квартире. Ну а во-вторых – охват! Можно общаться с психотерапевтом на другом конце света, а твой выбор благодаря чудесам современных технологий начинает охватывать буквально весь мир.

Мои подписчики уже привыкли, что некоторые эпизоды из своих бесед с клиентами я рассказываю в своем блоге. Важно отметить – это не литературные «придумки», все случаи из моей практики и подлинные; я считаю, что именно подлинность и достоверность собственно психологической фактуры – главное достоинство моих рассказов практикующего психолога. Но, в то же время, в целях соблюдения полной конфиденциальности, я во всех рассказах нарочно «путаю следы» – меняя имена, локации, профессии, а также некоторые (несущественные для смысла) подробности. А поскольку, как я уже сказал, потенциальная моя клиентура – весь земной шар, то, уверен, инкогнито защищено самым надежным образом.

Итак, расскажу историю моего очень давнего клиента. Он по профессии – айтишник, живет в Америке, в Лос-Анджелесе. Русский, переехал уже много лет назад, с родителями, будучи еще школьником. Соответственно, в университет он пошел уже там, отучился хорошо, с языком и профессией, соответственно, проблем никаких. И он действительно производил впечатление весьма преуспевающего человека. Своя квартира, репутация отличного специалиста, высокий доход, жена-красавица-латиноамериканка, отличный сын…

Тем не менее он жаловался как раз на семейные отношения. Что ж, так бывает; вроде бы и все хорошо, дом полная чаша, деньги есть, жена сама работает и тоже успешно, семья типовых американских трудоголиков – но счастья нет. Наш айтишник, назовем его Аркадий, с раздражением и недовольством говорил о своей жене Клаудии. Хотя, опять же, жаловаться вроде не на что: поженились уже около 10 лет назад, поначалу была страсть, бурный секс, Аркадий и сейчас без тени сомнения говорит, что считает ее красоткой, годы (им обоим примерно по 40 лет) на ней почти не отражаются… Что еще? Казалось бы – живи и радуйся.

Но нет. Поначалу я постоянно только и выслушивал его жалобы на то, как ему плохо и неуютно с его Клаудией. Она, мол, «холодная», она его «не слышит», ей «всё всё равно», у нее с ней нету общего языка, она какая-то «замороженная», ему с ней «неинтересно», она «как будто все время спит» и т.п. И, мол, непонятно что делать: разрушать семью он тоже не хочет, опять же сын 8 лет. Да и за что? Придраться тоже ведь не к чему: она ведет хозяйство, спокойная, опять же выйти с ней не стыдно – красивая. Только – «какая-то как рыба снулая!»

Я попросил его прямо сформулировать – что ему нужно для счастья. Он подумал и выдал: хочу что-то сделать с женой, чтобы ее «оживить». Невозможно ж дальше так жить! …

Должен признать – орешек оказался трудным. Долгое время мы пробовали и так, и этак – ничего не помогало! Пока, наконец, мне не пришло в голову попробовать совсем нестандартный способ, по ходу которого я и сам зашел на совсем мною неизведанную территорию…

Какой – вы конечно же прочтете на своем любимом и самом секретном канале Сапожника – моем БУСТИ, по адресу https://boosty.to/sapojnik !! Всё самое интересное и эксклюзивное – только для ВАС! Присоединяйтесь!