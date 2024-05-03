 

AnTuTu: лучшим смартфоном апреля по версии пользователей стал Vivo X Fold3 Pro

03.05.2024, 16:08, Разное
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В апрельском рейтинге удовлетворенности смартфонами, составленном AnTuTu, лидирует Vivo X Fold3 Pro. Это складной аппарат получил 95,65% положительных отзывов. На втором месте расположился Samsung Galaxy S23 Ultra (95,3%), а третье место занял iQOO 12 Pro (95,05%).

После них идут Honor X50 GT (95%), Samsung Galaxy S24+ (94,55%), Honor Magic 6 Ultimate Edition (94,29%), Oppo Find X7 Ultra (93,93%), Samsung Galaxy S24 Ultra (93,77%), Vivo X90 Pro+ (92,65%) и Realme GT Neo6 SE (91,72%).

Отмечается, что оценка пользователей не зависит от производительности устройства или его оценки в бенчмарке AnTuTu. Исследование проводилось с 1 по 30 апреля среди владельцев Android-смартфонов в Китае.

Кроме того, AnTuTu опубликовал рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и производительности, в который вошли 10 устройств из четырех ценовых категорий.


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