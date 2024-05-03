Знак государственного приложения: нововведение в Google Play

Google начало помечать официальные правительственные приложения на своей платформе, чтобы облегчить их идентификацию для пользователей.

Теперь для подтверждения официального происхождения приложения достаточно найти знак Government или “Государственное учреждение” рядом с кнопкой загрузки, информацией о количестве установок и рейтингом приложения.

“Команда Google Play подтвердила, что это приложение связано с государственным учреждением”, – гласит описание этой пометки.

На данный момент данное нововведение доступно для правительственных приложений в различных странах, включая Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Канаду, Мексику, США, Францию, Южную Корею и Японию. Знак можно найти в приложениях таких учреждений, как NASA, FEMA, IRS2Go и других. Пока что для российских приложений такая пометка отсутствует, но о её введении не сообщается.

Этот знак поможет пользователям избежать загрузки фейковых программ или сторонних клиентов, обеспечивая безопасность в Google Play.