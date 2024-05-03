 

Знак государственного приложения: нововведение в Google Play

03.05.2024, 16:08, Разное
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Google начало помечать официальные правительственные приложения на своей платформе, чтобы облегчить их идентификацию для пользователей.

Теперь для подтверждения официального происхождения приложения достаточно найти знак Government или “Государственное учреждение” рядом с кнопкой загрузки, информацией о количестве установок и рейтингом приложения.

“Команда Google Play подтвердила, что это приложение связано с государственным учреждением”, – гласит описание этой пометки.

На данный момент данное нововведение доступно для правительственных приложений в различных странах, включая Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Канаду, Мексику, США, Францию, Южную Корею и Японию. Знак можно найти в приложениях таких учреждений, как NASA, FEMA, IRS2Go и других. Пока что для российских приложений такая пометка отсутствует, но о её введении не сообщается.

Этот знак поможет пользователям избежать загрузки фейковых программ или сторонних клиентов, обеспечивая безопасность в Google Play.


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