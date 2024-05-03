 

«Пренебрегал масками и неправильно питался» – пресс-служба корпорации Boeing прокомментировала смерть второго информатора о дефектах в самолётах

03.05.2024, 13:33, Разное
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Пресс-служба производителя самолетов и авиационного оборудования Boeing прокомментировала недавнюю смерть Джошуа Дина – одного своих из бывших сотрудников, который стал информировать СМИ и власти о якобы халатном отношении к дефектам в самолётах компании.

Производитель отвергает все обвинения в халатности, а также указывает на особенности поведения и вредные привычки бывших сотрудников, которые могли привести к такому плачевному исходу. Например, на рабочем столе первого погибшего информатора Джона Барнетта, который по официальной информации совершил самоубийство, была найдена визитка с телефоном горячей линии помощи по предотвращению самоубийств. Второй сотрудник пренебрегал мерами безопасности и вел нездоровый образ жизни – пил много сладких газированных напитков,, часто питался вредной пищей, а самое главное – не носил маску в общественных местах.

– Мы считаем, что подобного можно было бы избежать, если бы наше сотрудничество продолжалось как раньше – корпорация предоставляем сотрудникам первоклассную медицинскую страховку. Всем остальным потенциальным информаторам властей в рядах нашей корпоративной семьи желаем здоровья и выражаем готовность позаботиться о них, если возникнет такая необходимостей, – заявили в пресс-службе Boeing.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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