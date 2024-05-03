Под предлогом «замены» полисов ОМС мошенники получают доступ к банковским счетам

Мошенники начали использовать новую схему кражи данных.

От имени страховых компаний они звонят людям и предлагают заменить полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Причина «замены» – якобы истек срок действующего полиса и нужно выпустить новый – электронный.

Для того, чтобы «оформить» новый «полис», мошенники просят установить «приложение Минздрава», которое на самом деле является подделкой и содержит вирусную программу. Если человек устанавливает это приложение и активирует его, злоумышленники получают удаленный доступ к мобильному телефону и банковским приложениям на устройстве.

Полисы ОМС для граждан России действуют бессрочно, то есть нет необходимости менять бумажный или пластиковый документ на электронный. При желании можно выпустить себе цифровую версию полиса – QR-код, который будет действовать точно так же, как и обычный документ. Получить его можно самостоятельно и бесплатно через Госуслуги, никакие отдельные приложения при этом скачивать не требуется.

– Если кто-то связался с вами по поводу замены полиса ОМС, положите трубку и самостоятельно свяжитесь с вашей страховой компанией. Контакты указаны в самом документе либо на официальном сайте организации. Ни в коем случае не переходите по неизвестным ссылкам, не устанавливайте непроверенные приложения и не сообщайте незнакомцам персональные данные, – пояснил эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко. – Если вас все-таки обманули, то при первой же возможности удалите все неизвестные приложения. Рекомендуем также проверить телефон на наличие вирусов и программ удаленного доступа. А если кража денежных средств уже произошла, незамедлительно заблокируйте карту и обратитесь с заявлением в правоохранительные органы»,