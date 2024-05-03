Госдума запретила котам сидеть в коробках

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» – они вводят ряд ограничений для домашних питомцев.

Как подчёркивают в парламенте, новые нормы позволят обеспечить соблюдение законных прав котов и собак.

– Нужно понимать, что некоторые привычки наших питомцев являются вредными. Например, теперь котам запрещено сидеть в коробках, ибо это плачевно сказывается на их нервной системе и может привести к депрессии, – сказала депутат Ирина Яровая.

Кроме запрета на пребывание в коробках, обновлённая версия закона вводит ограничения на чрезмерное кормление животных и «на глажку котов и собак грязными руками» — за подобные правонарушения хозяева могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 30 тысяч рублей.

Также теперь законодательно предусмотрена ответственность владельцев домашних животных за психологическое состояние своих питомцев. С 1 июля 2024 года граждане обязаны не реже двух раз в год привозить проживающих с ними котов и собак на осмотр к ветеринарному психологу.

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