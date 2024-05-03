Мнение: Ошибка генерала Феоктистова

2 мая в восьмом часу вечера в ходе судебного процесса в Московском военном гарнизонном суде отставной полковник ФСБ, бывший начальник управления К ФСБ Дмитрий Фролов заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования «в связи с истечением срока давности». При этом чекист, уволенный со службы еще в 2013 году, вины не признал и заявил, что исчерпал все правовые возможности доказать свою невиновность, и видя обвинительный уклон судебного процесса, вынужден согласиться на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

Между тем, 26 апреля исполнилось пять лет, как отставной полковник, бывший замначальника Управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов содержится в тюремной камере «Лефортово». Рассмотрение уголовного дела в отношении чекиста в Московском военном гарнизонном суде идет уже почти три года.

Дело, явно, не клеилось. Чтобы вырулить на обвинительный приговор по уголовному делу, для определения суммы ущерба потерпевшим, были проведены уже три экспертизы. При этом, второе, самое основательное исследование, на проведение которой в Российском федеральном центре судебной экспертизы Минюста, потребовалось больше года, установило, что потерпевшим вообще никакого ущерба нанесено не было.

Ходатайство о прекращении уголовного преследования Фролов подал после того, как суд отказался назначать комиссионную экспертизу в связи с неустранимыми противоречиями ранее проведенных экспертиз.

Невольно возникает вопрос: кто он, этот таинственный «серый кардинал» уголовного дела в отношении полковника ФСБ? Кому перешел дорогу Фролов? Кто обладает такими мощными административными ресурсами и длинными руками, что имеет возможность закулисно манипулировать действиями Московского военного гарнизонного суда, Генпрокуратуры, Следственного комитета, и Российского федерального центра судебной экспертизы Минюста?

Для меня очевидно, что этот «кукловод» сегодня не занимает руководящих постов ни в ФСБ, ни в администрации президента России, ни в Верховном Суде России. В противном случае, рассмотрение дела уже давно было бы завершено, суд не стал бы назначать повторную экспертизу. Но у меня есть версия, кто кукловодит судебным процессом в Московском военном гарнизоном суде. В моем распоряжении оказался документ, раскрывающий эту тайну.

Это официальная выписка из реестра юридических лиц Гонконга, где в августе 2016 года была зарегистрирована компания Avenue Group Limited.

Именно на эту компанию, похоже, начали перекидываться активы компаний австрийской Avenue Holding , стоимость которой в 2008 году западные специалисты оценивали в 782 миллиона долларов. Но с 2020 года компания сама перестала сдавать балансы и, по данным сайта австрийских юрлиц, вошла в техничное банкротство, а потом и в процедуру ликвидации.

У гонконгской Avenue Group Limited три акционера. Это потерпевшие по «делу Фролова» Сергей Гляделкин и Игорь Ткач, указавшие местом своего постоянного жительства хорватский Загреб и болгарскую Софию. И третий акционер – Денис Морин, зять отставного генерал-лейтенанта ФСБ Олега Феоктистова.

Подробности – в программе.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

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