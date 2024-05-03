 

«Ощущение беспричинной печали»: психиатр назвал признаки начинающейся депрессии

03.05.2024, 10:30, Разное
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Депрессия, как психическое расстройство, тесно связана с нарушениями эмоционального фона. Люди, страдающие от депрессии, перестают испытывать радость и положительные эмоции, их настроение становится мрачным и тоскливым. Психиатр Виктор Рудов подчеркивает, что человеческая психика требует наличия положительных эмоций даже в трудные периоды жизни.

Ощущение безнадежности, беспричинной печали и внутренней пустоты является первым признаком начинающейся депрессии, согласно словам Рудова. Он отмечает, что хотя эти признаки могут быть вызваны разными причинами, длительное их присутствие является тревожным сигналом.

Другим показательным признаком депрессии является ощущение беспомощности и недостаточности. Люди с депрессией страдают от резкого снижения самооценки и уважения к себе. Рудов подчеркивает, что наличие двух симптомов – отсутствие положительных эмоций и самоуничижение – является серьезным поводом для обращения к специалисту.

Кроме того, Рудов указывает на другие признаки депрессии, такие как чувство вины, падение либидо, снижение аппетита, нарушения сна и частые простудные заболевания.

Поэтому важно обращаться за помощью, если наблюдаются хотя бы два из этих признаков, чтобы специалист мог предоставить соответствующее лечение и поддержку.


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