 

iPhone 15 и 15 Plus менее популярны в США, чем предыдущие модели:

03.05.2024, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавний отчет от Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) показывает, что iPhone 15 и 15 Plus оказались менее востребованными в США по сравнению с предыдущими версиями. Эту информацию предоставило издание MacRumors.

В первом квартале 2024 года на iPhone 15 Pro и Pro Max пришлось 22% и 23% от общего числа проданных аппаратов Apple соответственно. В то время как iPhone 15 занял 14% рынка, а 15 Plus – 9%. Интересно, что базовый iPhone 14 также удерживал 14% от общих продаж.

Статистика CIRP показывает, что популярность новых моделей iPhone 15 и 15 Plus невысока не только в 2024 году, но и по сравнению с успехом предыдущих моделей в первом квартале прошлого года. Так, в первом квартале 2023 года на базовый iPhone 14 приходилось 19% от всех продаж, а на 14 Plus – 10%. То есть спустя полгода после начала продаж iPhone 14 и 14 Plus оказались более популярными на 5% и 1% соответственно.

Интересно, что по данным CIRP, в США по-прежнему большую популярность имеют более старые модели iPhone. Так, в первом квартале 2024 года на iPhone SE, iPhone 13 и iPhone 13 mini пришлось 5%, 9% и 1% от всех проданных iPhone соответственно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Мнение: Письмо киргизского путешественника

03.05 / «Пренебрегал масками и неправильно питался» – пресс-служба корпорации Boeing прокомментировала смерть второго информатора о дефектах в самолётах

03.05 / Мнение: Космическая гонка началась, фаворит — Китай

03.05 / Госдума запретила котам сидеть в коробках

03.05 / Мнение: Ошибка генерала Феоктистова

03.05 / C наступлением менопаузы для женщин возрастает риск деменции

03.05 / «Ощущение беспричинной печали»: психиатр назвал признаки начинающейся депрессии

03.05 / США призывают создать военный альянс для сдерживания Китая в лунном океане

03.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Турция прекратит торговлю с Израилем

03.05 / Мнение: Как упал советский шкаф

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика