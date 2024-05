iPhone 15 и 15 Plus менее популярны в США, чем предыдущие модели:

Недавний отчет от Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) показывает, что iPhone 15 и 15 Plus оказались менее востребованными в США по сравнению с предыдущими версиями. Эту информацию предоставило издание MacRumors.

В первом квартале 2024 года на iPhone 15 Pro и Pro Max пришлось 22% и 23% от общего числа проданных аппаратов Apple соответственно. В то время как iPhone 15 занял 14% рынка, а 15 Plus – 9%. Интересно, что базовый iPhone 14 также удерживал 14% от общих продаж.

Статистика CIRP показывает, что популярность новых моделей iPhone 15 и 15 Plus невысока не только в 2024 году, но и по сравнению с успехом предыдущих моделей в первом квартале прошлого года. Так, в первом квартале 2023 года на базовый iPhone 14 приходилось 19% от всех продаж, а на 14 Plus – 10%. То есть спустя полгода после начала продаж iPhone 14 и 14 Plus оказались более популярными на 5% и 1% соответственно.

Интересно, что по данным CIRP, в США по-прежнему большую популярность имеют более старые модели iPhone. Так, в первом квартале 2024 года на iPhone SE, iPhone 13 и iPhone 13 mini пришлось 5%, 9% и 1% от всех проданных iPhone соответственно.