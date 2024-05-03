США призывают создать военный альянс для сдерживания Китая в лунном океане

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников по НАТО не допустить распространения экспансии КНР в районе Океана бурь на Луне.

Для сдерживания стратегического соперника США предлагают создать военно-политический блок из всех стран, заинтересованных в исследовании этой части естественного спутника Земли.

Напомним, ранее США уже создавали альянсы в североатлантическом и тихоокеанских регионах, и не должны отказываться от этой практики на Луне, считает Остин. После того, как министерство космоса КНР опубликовало план построить 10 лунных баз в северо-восточной части Океана бурь, в Пентагоне прошло экстренное совещание начальников штабов, после которого военное ведомство выступило с заявлением, в котором осудило «экспансионистские и империалистические планы руководства компартии КНР».

В военном ведомстве уверены: ресурсы Луны и её территория должны принадлежать международному сообществу, а не китайцам. Для противостояния Пекину в ближайшие 3 года США намерены отправить на Луну авианосную группировку во главе с флагманским авианосцем «Гарри Трумэн».

– Лунные океаны не должны стать зоной, где Китай безнаказанно строит военные базы и расширяет свою сферу интересов, – говорит Ллойд Остин. – В порядке, основанном на правилах, только одна страна может этим заниматься, и это мы. Наша военная доктрина на ближайшие десятилетия должна включать в себя формирование мощной флотилии в Океане бурь, которая сможет защитить свободу торговли и демократию прибрежных регионов от хищнической политики КНР. Мы призываем Францию, Великобританию, Турцию, Украину и других союзников передать свои корабли для нужд этого флота.

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