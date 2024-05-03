Рупор кремлевской пропаганды: Турция прекратит торговлю с Израилем

Турция прекратит торговлю с Израилем

Израильские СМИ: Турция решила сегодня, в четверг, прекратить торговлю с Израилем. Так как же это выглядит на практике? О каком объеме торговли идет речь? Какова реакция в Израиле? Почему именно сейчас?

Запрет есть, официального объявления до сих пор нет. Данные события начали набирать обороты сегодня утром. Неожиданно выяснилось, что товары не загружаются на суда, направляющиеся в порты Хайфы и Ашдода. В рамках торговли между Израилем и Турцией львиную долю занимает импорт, это 6,8 млрд долларов, из которых 76% составляет импорт из Турции. Чувствительные товары для Израиля — это цемент, пластмассы и резина.

Были ли первые признаки и почему именно сейчас? Самым значительным ранним признаком стало поражение на местных выборах в Турции правящей ПСР во всех крупных городах . Кроме того, крошечная партия «Новое благосостояние» победила в двух округах, которые считаются избирательными центрами Эрдогана, на основе идеи, призывающей к прекращению торговли с Израилем. Около полутора недель назад Эрдоган провел совместную пресс-конференцию со своим немецким коллегой Штайнмайером, на которой он заявил: «Мы больше не поддерживаем тесные коммерческие связи с Израилем, все кончено». Вполне возможно, под фразой «все кончено», Эрдоган имел в виду именно то, что сказал. Сегодня Эрдоган встретился в Анкаре с председателем НРП Озелем, и вполне возможно, что он был в курсе событий — после того, как Озель сам призвал к принятию таких мер.

Реакции:

«На протяжении многих лет в деловом секторе обеих стран соблюдались меры, чтобы не вовлекать экономические отношения в политические события, и жаль, что турецкие власти не поддерживают эту традицию. Главные проигравшие от переезда Эрдогана – турецкие торговцы, а не государство Израиль. Экономика Израиля достаточно сильна, чтобы найти альтернативы импорту из Турции, и мы, как и мы, в торговой палате, поможем всем членам палаты, имеющим торговые связи с турецкой промышленностью, найти новые направления импорта. Мы все надеемся, что этот кризис скоро пройдет, и мы вернемся к ведению бизнеса с турецким деловым сектором».

«Мы предупреждали! Израиль должен быть независимым в производстве продукции и не должен зависеть от других стран. К сожалению, финансовая политика поощряла импорт, который не снижал цены, а наносил ущерб сельскому хозяйству. Импорт томатов из Турции нанес ущерб фермерам из Газы, ответственным за выращивание 70% продукции томатов в Израиле. А теперь это. Неприятно говорить: мы вас предупреждали!»

«Вот уже полтора месяца мы в Ассоциации промышленников предупреждаем, что Эрдоган уходит на полную остановку — эмбарго. К сожалению, Израиль страдает синдромом «избитой женщины» – сначала отрицает, потом говорит, что это несчастный случай, а потом убегает, и в конце правда взрывается у нас перед лицом».

«Пока Эрдоган это делает, Израиль терпит крах. Еще месяц назад мы просили Министерство финансов Израиля также ответить угрозой, а затем ввести 100% защитные тарифы против Турции, чтобы сигнализировать Эрдогану и всему миру, что Израиль не будет молчать и смотреть на бойкот против него. Помимо ослабления и потери национального достоинства — мы потеряли важное сообщение для всех, кто просит нас бойкотировать, — что мы способны ответить на бойкот, что мы не примем его, что любой бойкот будет наказан».

«Уже поздно об этом говорить, но сделать лучше поздно, чем никогда! Мы должны ввести 100% защитные тарифы на весь импорт из Турции на 3 года! Чтобы полностью запретить импорт оттуда. Только так Эрдоган поймет, что не может просто так играть с нами, и что его шаг вызывает реакцию и является долгосрочным. А эти пошлины помогут местным промышленникам сохранить производственную независимость, чтобы выйти из зависимости от Турции».

Означает ли это, что в ближайшее время мы не увидим больше продуктов, сделанных в Турции? Ответ — нет. Не только потому, что для того, чтобы полный запрет произошел, потребуется время, но и потому, что уже последнее время бизнесмены двух стран экспериментировали с объездными маршрутами.

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Тут как говорилось в старой рекламе "Верьте только делам", Эрдоган уже не раз давал понять, что заявления это одно, а дела совсем другое.

Вместе с тем можно константировать, что давление на текущий нацистский режим в Израиле усиливается по многим направлениям.

Иран может быть доволен таким развитием своей стратегии.

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