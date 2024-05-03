Мнение: Как упал советский шкаф

(как совок дошел до жизни такой; продолжаем цикл “Приватизация”!)

У американских брокеров есть такая известная поговорка: «Большой шкаф громко падает». К примеру так, немного философски, они прокомментировали банкротство банка «Леман Бразерс» – одного из крупнейших банков в мире на 2008 год. Тот «шкаф» действительно долбанулся с большим грохотом, породив фактически мировой финансовый кризис.

У советских на 1991 год был, впрочем, свой, еще более крупный «шкаф» – устроивший, возможно, самое грандиозное падение за всю историю. Вот уж кто навернулся так навернулся! И ведь, как-никак, то была аж одна шестая часть всей суши, на которой проживало 280 млн. человек.

Речь, конечно, у нас идет про Советский Союз, он же СССР. Банкротство совка было уж точно одним из самых крупных в мировой истории. Огромная «империя» испустила дух и исчезла с мировой карты – без войны, без захвата какими-нибудь дикими ордами, исключительно в силу своих внутренних причин: у совка банально кончились деньги. Удивительно бесславная история.

Однако до сих пор у нас в стране к этому крушению основная масса населения относится как-то… легкомысленно, иные – вообще как к какому-то недоразумению. Похоже, что и теперь «простые русские люди» не оценили масштаба коллапса – возможно, из-за того, что «шкаф» упал удивительно тихо, можно сказать, нежно. И поэтому – как будто нестрашно. Хотя, если хотя бы минимально понимать, ЧТО произошло в 1991 – бояться очень даже было чего.

Чем был СССР?

Для этого надо понимать, что такое «плановая экономика» и «уникальный советский эксперимент по отмене частной собственности». А это ведь означало нечто очень странное и малопонятное даже простым немудрящим совкам «родом оттуда», не говоря уж о современных почти 40-летних, которые совок вообще не застали в сознательном возрасте.

Может показаться, что в совке было примерно то же, что и сейчас: всякие бюджетные учреждения – школы, больницы, сельские и промышленные предприятия – всякие передовые колхозы и совхозы, КАМАЗ, Уралмаш, ДнепроГЭС… Однако это лишь видимость сходства. Некоторые особенно пафосные советские пропагандисты любили говорить, что «Советский Союз представляет собой одно единое предприятие!» – и вот они, как ни странно, были гораздо ближе к истине. Советский Союз и в самом деле представлял собой одно единое предприятие с «пожизненным наймом», который и Японии не снился. Совок как бы зачислялся «на работу» в СССР с момента рождения – и оставался «в штате» до самой смерти, получая при этом некое постоянное (не очень большое) содержание, к которому, правда, прилагался «от предприятия» достаточно стабильный «соцпакет».

Совок мог по ходу жизни менять места работы, даже переезжать из города в город и даже из республики в республику – но при этом, что бы ни делал, всегда оставался в найме у все того же гигантского Предприятия Совок; в частности, потому, что НИЧЕГО, кроме совка, в совке не было. Где бы ни работал совок – он работал на государство. Попытки работать на частное лицо очень не поощрялись, а зачастую и просто карались в уголовном порядке.

А вот наличие в совке «предприятий» было скорее иллюзией. Да, был КАМАЗ, был какой-нибудь Урюпинский металлургический и областная птицефабрика – но это не были «предприятия» как мы их привыкли воспринимать – независимые самостоятельные субьекты, проводящие на рынке самостоятельную политику. Этого не могло быть, поскольку была плановая экономика. Это были не более чем ЦЕХА, которые делали то, что решили сверху. Где? В Госплане. Все производство, до последнего гвоздя, должно было быть спланировано и утверждено Госпланом. Госплан решал – кто, где, из чего и в какие сроки должен произвести, кому и как отдать, откуда придет сырье, кто предоставит инструменты, электроэнергию и все остальное. Госплан в конечном итоге решал, какие на продукцию будут цены и какие будут зарплаты.

Уже понятно, что учет всех бесчисленных взаимодействий и пересечений кучи самых разных производств, транспорта, квалифицированных рабочих рук и всего прочего, одновременно на 1/6 части суши – это было дьявольски сложная задача, а если точнее – сизифов труд. Хотя до поры до времени, считая порой буквально на деревянных счетах, Госплан как-то справлялся.

Понятно, что у настолько ОГРОМНОГО предприятия, каким был по факту Советский Союз, были и свои преимущества, начиная с пресловутого «эффекта масштаба»: поскольку собственник как бы один, и этот «собственник» на территории владеет ВСЕМ и может запустить руку в любую «кубышку» (все банки на территории – тоже строго государственные) и даже в любой карман, то теоретически возможно объявить любой аврал и заткнуть любого масштаба дыру, особенно учитывая, что и все людишки на территории – тоже, можно сказать, «государственные». Кстати, именно на этом соображении многие западные экономисты, и даже само ЦРУ считало, что советский строй в принципе непотопляем.

Именно из-за «эффекта масштаба» и в самом сердце капитализма всегда очень любили проводить всякие «слияния и поглощения»; считалось, что чем крупнее структура, тем меньше у нее шансов разориться, поскольку она всегда может поскрести по сусекам и покрыть даже очень большие требования. Однако и мем «про Большой Шкаф» на умудренном опытом Западе тоже возник не зря – поскольку в большой структуре – большая беспечность, там накапливается больше неразберихи и противоречий, переусложняется схема управления, в конце концов она впадает в паралич… И происходит тот самый Большой Бадабум.

То же случилось и с СССР. У него сначала кончились деньги, а потом он еще и развалился по швам.

Или наоборот: сначала развалился по швам, а потом у него кончились деньги. Или, что ближе всего к истине, то и другое происходило одновременно. В принципе, накрыться медным тазом совок должен был еще в 60е – но тогда внезапно подоспел внезапный внешний ресурс: на Самотлоре нашли безбрежные залежи нефти, а в мире как раз нефть резко пошла вверх. Это позволило оттянуть крах на целых 20 лет. Однако в 80е цены на нефть перестали расти, долги СССР наоборот начали зашкаливать – и неизбежное случилось.

Что такое крах

Так вот – в чем была суть краха советского монстра? В том, что это была «геополитическая катастрофа»? Нет. Что такое «геополитическая» – понять вообще трудно. Реальность была проще и страшнее – это была экономическая катастрофа.

Вспомним – в СССР не было предприятий в нашем понимании. Был набор несамостоятельных «цехов», каждый шаг которых контролировался «сверху», из Госплана и Госкомцен. Это всё рухнуло в одночасье. Директор любого советского завода привык, что оборотные средства ему дает МинФин, сырье, инструменты и оборудование ему выдает Госснаб, а что делать, для кого и за какие цены и в какие сроки – ему предписывает Госплан. Более того – директор не просто «привык»; он еще и крепко-накрепко вызубрил, что действовать можно только так и больше никак; что если он попытается проявлять «самодеятельность» (скажем, самостоятельно решать, что и как ему производить на «своем» заводе) – то за этим следует неизбежное увольнение и тюрьма.

Вообще, по советскому канону, работа управляющих заводом состояла скорее в понукании рабочих и криках «Давай план! План давай!!» От руководства не то что не ожидалось – им прямо запрещалось проявлять инициативу в поисках потребителей или «новых рынков» (рынок, напомним, был в Союзе вообще ругательным словом).

Таким образом – что вообще произошло со всей «советской экономикой» в результате краха СССР? Она умерла. Причем умерла сразу ВСЯ. Этот важный момент очень важно понять и оценить его ужасающий масштаб: она умерла вся, потому что она, собственно, не существовала по отдельности: это был именно единый организм, который управлялся, если называть происходившее на современный манер, ВРУЧНУЮ. Ведь чем, по сути, если отвлечься от идейных лозунгов, был ГОСПЛАН? Это был механизм РУЧНОГО управления всей экономикой сразу – от производства хлеба до производства океанских кораблей (которые, правда, совок производить так толком и не научился – слишком сложно).

Это был своего рода Голем. Огромный – на 1/6 часть суши. Когда им перестали «рулить» – он упал.

Как оживить труп

Вы скажете – «Фу, какая ерунда! Да о чем мы говорим?! Ну, накрылся этот совок, этот ваш Госплан; ну и что? Но заводы-то, вы сами говорите, были все на месте? Их же не снесло цунами или там ядерным ударом? Они ж стояли там, где стояли? И рабочие тоже были при них, смирные, как слепые лошади в шахте. Хлестни – опять покорно пойдут по кругу и крутить колесо. Или что там у них в шахте крутят… В общем, в чем проблема??»

Проблема можно обрисовать так. Вот был человек (советская плановая экономика). Человек умер. На шестой (или давайте уже перейдем к нашей РФ – одной девятой) части суши лежит ТРУП. Все связи оборваны и перепутаны, управлять им, как зомби, «всем сразу» по-старому невозможно (да еще учитывая, что собственно, и «при жизни» управлять им получалось через пень-колоду). Значит, вы правы, придется как-то заставить части этого некогда единого трупа заставить работать… по частям.

А ведь по сути – это вивисекция какая-то. Все равно как попробовать запустить к Новой Жизни по отдельности бывшие органы почившего в бозе: чтобы зажила отдельно и сама по себе селезенка, отдельно печень, отдельно сердце, ухо левое, ухо правое, пальцы на ногах (по отдельности)… Бррр! Да как?! Это невозможно. Это противоестественно!

Возмущение понятно. Органы бывшего единого организма не умеют, не знают и вообще не имеют понятия, а как это – по отдельности?? Они так никогда не делали! Вспомним, кстати, какие были в числе прочего огромные и психологические проблемы у тех же «красных директоров», да и вообще у многих совков: они не могли никак освоиться с мыслью – а как это, теперь работать НА СЕБЯ?? Как – завод теперь работает на себя? Как – завод сам себе ставит задачи, что производить, кому и за сколько продавать? А ЗАЧЕМ? Цель какая?! Кто это теперь определит?

Да, вот такой был прикол. Мощнейший, в том числе и психологический надлом. Ступор. Полный развал – что, впрочем, неудивительно. «Надежность» социалистического механизма СССР обеспечивалась его тотальностью – под работу этого механизма из страны вытягивалось всё, весь возможный ресурс, поскольку ничего Негосударственного не было. Совок был всем, и всё было совок.

Однако, когда это всё все-таки грохнулось – эта тотальность обернулась, наоборот, катастрофической слабостью. Именно потому, что кроме совка не было ничего. Не на что было перекинуть ответственность и обязанности – ну, хотя бы просто поддерживать жизнедеятельность. Потому что никакого «резервного контура» не было предусмотрено – в стране не было даже зачатков частного сектора.

И даже это был еще не главный прикол. Главный прикол заключался в том, что «времени на раскачку» реально не было никакого. Вернемся к аналогии с трупом. Что будет с мертвецом, если его просто оставить в покое – типа, пущай лежит, мы пока подумаем, что с ним делать? Так вот труп советской экономики, просто так лежать и ждать – не мог: как и любой труп, он быстро начал гнить и разлагаться.

Попросту говоря: после краха совка долго судить и рядить, что делать дальше и как нам жить, было нельзя: остов советской экономики сгнил бы ВЕСЬ. Кто возмущается, что он сильно попортился, просто не дает себе труд представить, что вообще весь «промышленный потенциал» бывшего совка висел буквально на волоске.

Продолжение следует. Замыкая предварительную стадию, далее скажем пару слов про «Закон о Предприятии» (это все еще поздний Совок). Да самые умные совки пытались спастись или хотя бы подстелить соломки; почему ж у них ничего не вышло? Нет ли тут вины ЦРУ? Не переключайтесь!