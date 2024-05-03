«Нас прокляли?» – На семью стали часто нападать дикие животные, а затем…

52-летняя Наярадзай Сачидза из Зимбабве считает, что всю их семью, возможно, кто-то проклял, потому что по каким-то непонятным причинам нечто сверхъестественное преследует их уже шесть лет.

В 2018 году семья Сачидза приехала в небольшой рыбацкий поселок Гаче-Гаче на берегу озера Кариба – крупнейшего искусственного озера в мире, находящегося на границе Зимбабве и Замбии на юге Африки.

Поначалу жизнь на новом месте у них шла нормально и они уже начали считать, что нашли тут “кусочек Рая”, но потом пропал муж Сачидза. Его труп вскоре нашли на берегу озера и было заявлено, что его убил крокодил.

Однако было странно, что крокодил ничего на его теле не съел, кроме …половых органов. Впрочем, этот крокодил, которому дали кличку Мачени, к тому времени убил уже 25 рыбаков из деревни Гаче-Гаче, и каждый раз поедал лишь их половые органы!

Мачени конечно, оказался тем еще гурманом, и потому гибель мужа Сачидзы можно было бы списать на печальную случайность, но вскоре после этого огромный бабуин выскочил из кустов и подскочил к самому младшему 5-летнему сыну Сачидзы.

Обезьяна ударила мальчика по спине и тут же снова убежала в кусты. К счастью, ребенок пострадал не сильно, отделавшись лишь царапинами, но эти царапины оказались довольно глубокими и почему-то очень долго не заживали. В какой-то момент они так сильно воспалились, что мальчика увезли в больницу и он провел там несколько недель.

Потом в ее семье произошла еще одна трагедия – бегемот разорвал на части отца ее погибшего мужа. Это случилось, когда старик рыбачил на озере – бегемот беспричинно напал на лодку, перевернул ее и растерзал старика.

Несколько месяцев спустя после этого Сачидза пошла на берег озера, чтобы купить рыбу у рыбаков. Когда она возвращалась, то внезапно встретила самое странное существо из всех, что она видела в жизни – это существо одновременно напоминало и огромную рыбу и крокодила!

Когда этот монстр попытался напасть на нее, женщина громко закричала и на ее крики прибежали рыбаки, спугнув странное создание.

– Я знала, что что-то должно было случиться. Мне все время казалось, что за мной кто-то наблюдает, а это чувство пугает куда больше, чем видеть что-то своими глазами. Но у меня не было галлюцинаций, я действительно это видела, – рассказала женщина в интервью местной газете NewsDay Weekender.

Когда Сачидза рассазала семье о том, что встретила у озера монстра, двое ее детей сказали, что они тоже видели странное существо, похожее на ящерицу. Причем в их же доме, когда играли на кухне. Эта ящерица сидела в темном углу и выпучила глаза на детей, так что они испугались и выскочили из помещения.

Когда статья об этом странном “проклятии” семьи Сачидза появилась в прессе, местный знахарь Харрисон Ньямуфукудза заявил, что нужно провести церемонию очищения, чтобы семья “избавилась от гнева сверхъестественного мира”.

– Эта семья оказалась во власти диких животных, и, похоже, нападения не прекратятся в ближайшее время. Им необходимо выслушать советы и выполнить необходимые ритуалы, чтобы избежать дальнейших смертей, – сказал он.

По словам Сачидзы, она все еще тяжело переживает гибель ее межа и свекра, а постоянно видеть шрамы на спине ее сына усугубляет эту травму. И у нее все еще стоит перед глазами то существо, что она встретила у озера.