Врач считает гормональные колебания среди основных причин выпадения волос

Гормональные колебания являются основной причиной выпадения волос у взрослых, говорит врач Дарья Мызникова. Она подчеркивает, что резкие изменения в гормональном балансе могут серьезно повлиять на здоровье волос.

Гормональные дисбалансы, особенно связанные с щитовидной железой и уровнем половых гормонов, могут вызвать интенсивную потерю волос. У женщин менопауза, у мужчин андропауза также могут сказываться на состоянии волос.

Кроме того, стресс, тяжелые инфекции и хронические заболевания могут негативно влиять на волосы, истощая организм. Недостаток витаминов, микроэлементов, белка и полезных жирных кислот также может оказать вредное воздействие на здоровье волос.

Важно учитывать, что непереносимость молока у взрослого человека может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма.