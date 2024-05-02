Врач считает гормональные колебания среди основных причин выпадения волос
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Гормональные колебания являются основной причиной выпадения волос у взрослых, говорит врач Дарья Мызникова. Она подчеркивает, что резкие изменения в гормональном балансе могут серьезно повлиять на здоровье волос.
Гормональные дисбалансы, особенно связанные с щитовидной железой и уровнем половых гормонов, могут вызвать интенсивную потерю волос. У женщин менопауза, у мужчин андропауза также могут сказываться на состоянии волос.
Кроме того, стресс, тяжелые инфекции и хронические заболевания могут негативно влиять на волосы, истощая организм. Недостаток витаминов, микроэлементов, белка и полезных жирных кислот также может оказать вредное воздействие на здоровье волос.
Важно учитывать, что непереносимость молока у взрослого человека может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма.
Смотреть комментарии → Комментариев нет