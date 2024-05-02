 

Страны Европы помогут вернуть в Россию айтишников для поддержания уровня протестных настроений

02.05.2024, 19:33, Разное
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Польша, Германия, Чехия и ещё несколько стран Европы намерены депортировать в Россию IT-специалистов, приехавших на их территорию с февраля 2022 года.

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Пшебровский заявил, что при должном усилии можно вернуть в Россию до 200 тысяч человек.

В Европе считают, что таким образом можно поддержать должны уровень протестных настроений в РФ – вернувшиеся IT-специалисты будут ходить на митинги, голосовать за оппозицию на выборах и баллотироваться сами, потеснив сторонников Владимира Путина из всех сфер общественной жизни.

– Многие сторонники российских оппозиционных движений предпочли покинуть территорию России вместо того, чтобы свергать режим. Это неправильно, – говорит вице-спикер. – К счастью, большинство из российских IT-специалистов трудоустроены легально, ещё кого-то мы сможем вычислить по IP. В России они сейчас нужнее во всех смыслах – протест сам себя не организует.

Политик добавил, что не видит оснований считать подобную акцию нарушением прав человека – из открытых источников можно установить, что в РФ доступны электробусы, строятся новые ветки метрополитена, работают супермаркеты с органической едой и смузи-бары.

– Хочу обратиться к российским гражданам: не бойтесь возвращаться и бороться, это вполне комфортные условия, в чём-то даже комфортнее, чем у нас. Вдобавок власти РФ гарантировали, что с вами будут обращаться в рамках закона, насколько это возможно. А мы дадим вам инструктаж, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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